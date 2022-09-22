菇菌食譜｜韭菜蠔仔炸鮮菇香口惹味　1招餡料不脫落太白粉是什麼?

每當天氣炎熱，食慾不好但又嘴饞嗎？快來看看社員教大家作的一道美食令人食指大動的韭菜蠔仔炸鮮菇吧！滿滿活力就靠它了！莊明欽在Facebook廚藝公社發文，分享韭菜蠔仔炸鮮菇（香菇寶）的做法。



老婆去超市買了一盒鮮香菇，靈機一動來做韭菜蠔仔炸鮮菇！

韭菜蠔仔炸鮮菇食譜（按圖）

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做法：

1. 韭菜洗凈切成珠，蠔仔洗凈瀝乾，鮮香菇去蒂備用！

2. 先將韭菜加入胡椒粉、鹽、味精少許調味後，再加入蠔仔，麵粉成黏稠狀。

3. 麵糊只需加水調成糊後加入少許沙律油攪勻即可，勿過久或大力會使蠔仔破肚！鮮香菇抹上太白粉（馬鈴薯粉）使有其有黏著力且不易脫落內餡。

4. 將內餡料放上香菇，用脆酥粉攪成漿加入少許沙律油使其能有更酥脆的口感，麵糊別太稀才好包覆，熱油鍋溫度勿過熱。

5. 麵糊面先炸一分半至兩分鐘在翻面炸一分鐘就搞定，可沾胡椒鹽食用！



小編覺得流口水，好想吃啊！

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社員留言回文：「當香菇遇上青蠔=香蠔堡」、「可惡，想吃…」、「你的配方讓人家看起來食指大動」、「蠔蠔菇 ，買大一點可以鑲更多料」。

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