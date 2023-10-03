主婦手｜痕痛難斷尾秋冬更嚴重！浸醋/酒助殺菌？中醫建議戒7食物

主婦手又痕又痛難斷尾好痛苦？你有主婦手的煩惱嗎？很多人以為主婦手一定只和日常清潔、肥皂、消毒劑等有關，但其實飲食習慣也有很大的關係。主婦手在秋冬時間會更為嚴重，快來小心保護雙手吧！



主婦手又稱接觸剌激性皮膚炎（istockphoto）

主婦手又稱接觸性刺激性皮膚炎 腫痛流膿不能伸直

主婦手是刺激性接觸性皮膚炎的俗稱，患者初期手部會呈現乾燥、紅斑、小水泡等，非常痕癢。若缺乏適當護理，皮膚組織會缺乏彈性及出現皺紋。再惡化時，皮膚會龜裂，流血、腫痛及流膿。更嚴重者，有些人連手指也不能伸直，萬萬不能掉以輕心！

主婦手又稱接觸剌激性皮膚炎（istockphoto）

主婦手成因？刺激性食物也有關

主婦手的成因是保護皮膚表層的油脂脫落，流失水分，皮膚變得乾燥，抵抗力減弱，引至手部發炎。其病因為手部長期濕水及接觸刺激性化學物品如漂白水、洗潔精、消毒水等，亦有些食物，會令主婦手更容易被誘發，包括辛辣食物、酒精等剌激性食物。

主婦手在秋冬時候會更易被誘發或變得嚴重，這是因為秋冬空氣乾燥，溫度降低，令我們的微血管收縮，保留水分的功能因而大大降底。大家要小心留意。

主婦手浸醋、蒜可助殺菌？會惡化就真7食物要戒

主婦手浸醋、蒜可助殺菌？（istockphoto）

關於治療主婦手，有坊間流傳的偏方指，可以用蒜頭、白醋、米酒等浸手，達到消炎殺菌的作用，改善主婦手的情況。但其實主婦手的成因與細菌完全沒有關聯，與香港腳不同，它是因接觸刺激性物質而引起的。而蒜頭、白醋、米酒具刺激性，用這些方法浸手反而會令傷口更痛，令主婦手惡化。

中醫角度有些人不受清潔劑影響、不會有主婦手，但有些人卻反之。會造成這種差異，中醫認為是因為易患主婦手的人體質都較「肝熱」、有「濕毒」以及身體排毒機能較差。有些食物會令熱毒積聚體內，助長皮膚發炎包括：燥熱食物、辛辣食物、蝦、蟹、鴨、鵝及牛肉等。

資料來源：奇蹟治療所 /澳洲膚潤康藥業/醫護行者