牛油果保存｜催熟及防氧化變色5招　放雪櫃前多做1步保鮮期更長！

牛油果沒熟怎麼辦？可以吃嗎？能放在雪櫃保存嗎？《Hello醫師》帶您了解牛油果產季和挑選方式，以及延緩牛油果氧化與保存的方法，讓您挑選、保存及享用牛油果更得心應手。

文：曹嘉儀 資料查核：Hello 醫師



牛油果產季、挑選方式

牛油果的產季主要在春季和夏季，這時期的牛油果口感較好，味道也較甜美。

台灣行政院農業委員會指出，台灣牛油果產期的品種多元，採收季節廣：早熟品種於6~8月，中熟品種於8至10月、晚熟品種於12至2月可以採收。

在挑選牛油果時，建議選擇帶有蒂頭、外皮完整、無斑點且無損傷的牛油果，以確保其品質、保存期限長。

5招保存及催熟牛油果（按圖👇👇👇）

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牛油果的保存方式

- 未成熟的牛油果（外皮綠色、較硬）：放在室溫下待其成熟。

- 成熟的牛油果（外皮褐色、較軟）：放入雪櫃保存，延長保存期限。

- 延長牛油果保存期限的方法：可將成熟的牛油果切成塊狀或泥狀，放在雪櫃冷凍保存。

牛油果切開沒熟可以吃嗎？2招牛油果催熟法

成熟的牛油果在擠壓時，果肉較柔軟，而市售的牛油果通常還未成熟，果肉較堅硬；牛油果會在2~3天內成熟，沒熟的牛油果雖可吃，但味道較苦澀，口感也較硬；因此，可透過下列方式催熟：

1. 照射陽光：放在陽光直射的地方。

2. 放在香蕉旁：將牛油果和香蕉一起放入密封紙袋中，香蕉中的乙烯氣體會加速成熟。

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牛油果變黑還能吃嗎？3招延緩牛油果變色

切開的牛油果果肉暴露在空氣中會迅速氧化變黑，這是因為牛油果所含的多酚氧化導致褐變，但變黑的果肉仍可安全食用。

以下提供3種延緩牛油果氧化的方法：

1. 檸檬汁：檸檬汁淋在牛油果上，再放置於雪櫃。

2. 洋蔥：將半個牛油果和一些洋蔥片存放於密封容器中；洋蔥中的硫化合物有助於保護牛油果。

3. 隔絕空氣：用保鮮紙緊緊包裹或放入密封的容器中，並存放於雪櫃中，以減少氧氣暴露。

牛油果壞掉的味道？長怎樣？

如果發現牛油果果肉出現白色黴菌，或有腐爛氣味，就表示牛油果已變質，不能食用；如果牛油果果肉僅少部分變褐色，味道無酸味，代表還可以食用。

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牛油果吃法：2種牛油果食譜

牛油果吃法相當豐富，不僅可以單獨食用，還可以用來製作多種美食，如：飲品、沙律、壽司、三文治。以下提供2個簡易的牛油果食譜：

牛油果吃法1：牛油果沙拉

材料：

- 牛油果1顆

- 火腿1片

- 番茄1顆

- 生菜適量

- 橄欖油和檸檬汁適量



做法：

1. 把牛油果切成小塊狀，火腿和番茄也切成小塊。

2. 把生菜洗淨後切碎，放在碗中。

3. 加入牛油果、火腿、番茄，淋上橄欖油和檸檬汁調味即可。



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牛油果吃法2：牛油果牛奶

材料：

- 牛油果1顆

- 牛奶200毫升

- 冰塊適量



做法：

1. 把牛油果去皮和去核，切成小塊狀。

2. 把牛油果塊和牛奶放入攪拌器中攪拌均勻。

3. 最後再視個人喜好，加入糖或冰塊調味即可。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：酪梨沒熟可以吃嗎？5招保存及催熟酪梨！簡易料理食譜一次】

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