牛油果營養｜健力士最營養水果！護心健骨抗氧化4好處推薦3種食法

5月進入牛油果產季，牛油果滋味濃郁豐富、營養豐富、抗氧化能力佳，以前被稱為「窮人的牛油」、「窮人的營養補給品」，如今因營養密度高，被健力士世界紀錄認定為最營養的水果。



專家推薦生吃或當作沙律食材，可保留許多營養元素，《CNN》也推薦3種牛油果沙律醬，美味又時髦。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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如何選購牛油果？

台灣行政院農委會資料表示，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意牛油果果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種如（紅心圓）完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。

民眾在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過1週才變熟變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。牛油果還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。

牛油果切開吃不完，可以去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期儲存，則可以將果肉切塊冷凍。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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牛油果4大營養

1. 單元不飽和脂肪酸：

牛油果含有單元不飽和脂肪酸，如油酸和亞麻酸，這些脂肪對心血管健康非常有益，可以降低膽固醇水平和心臟病風險。

2. 膳食纖維：

牛油果富含膳食纖維的水果，有助於促進消化和腸道健康，並且可以幫助控制食慾，減少餓感。

3. 維他命和礦物質：

牛油果含有許多重要的維他命和礦物質，如維他命C、維他命K、維他命B6、葉酸、鉀、鎂和銅等。這些營養素有助於保持免疫系統健康，促進細胞生長和修復，以及維持正常的心臟、神經系統和骨骼健康。

5招保存及催熟牛油果（按圖👇👇👇）

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4. 抗氧化劑：

牛油果含有豐富的抗氧化劑，如類胡蘿蔔素和類黃酮。這些化合物有助於保護細胞免受自由基的損傷，從而有助於預防慢性疾病。

3種美味又時髦的牛油果沙律醬

1. 牛油果檸檬醬：碾碎牛油果，加入檸檬汁、橄欖油、鹽和現磨胡椒粉，搭配薯片一起吃，也可以塗在多士上。

2. 牛油果柑橘醬：牛油果加入橙、紅洋蔥、薄荷、芫荽等香氣濃郁的食材，呈現出地中海風味，適合搭配薯條。若是怕紅洋蔥太辣，可添加蘋果醋、糖、鹽，冷藏一夜就變成風味醃漬紅洋蔥了。

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3. 牛油果乳酪沾醬：牛油果、乳酪、希臘乳酪、歐式香草，揉合出濃郁口感，適合端上家庭派對餐桌。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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