膽結石｜40歲婦3年不吃早餐膽結石！預防9招多飲咖啡 5類人最高危

一名40歲女性，為了達到控制體重的目的，3年來不吃早餐，卻在不久前就醫發現體內有一顆2厘米大的膽結石，讓她相當擔心。對此，台灣胃腸肝膽科名醫蕭敦仁表示，養成三餐定時定量的好習慣，「早餐不吃會增加2成膽結石風險」，若要控制體重，蕭敦仁建議三餐都吃7分飽，效果一樣好。



40歲以上女性患膽結石高30％

根據台灣衛福部健保署統計，2016年後膽結石就醫人數逐年上升，2020年在台灣粗估有200萬人罹患膽結石，算起來每10至15人就有一人是膽結石患者，幾乎可說是種國民病；其中，40歲以上女性的罹患率更高達25～30％。

別看膽結石小小一顆，累積起來阻塞膽道，發生「膽絞痛」（biliary colic）是痛不欲生，更因為膽結石常復發，常常只能將膽囊切除，才有一勞永逸的效果。

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不吃早餐容易膽結石？

台灣桃園敦仁診所院長蕭敦仁分享日前經手的個案，他指出，一名女患者用「不吃早餐」這個方法控制體重已有3年，減重效果不錯，卻在做腹部超音波時才發現，體內竟有一顆2厘米大的膽結石。

蕭敦仁接受中廣《聽醫生的話》節目專訪時表示，「膽結石跟早餐有沒有吃，真的有很大的關係。」根據來自意大利的研究，不吃早餐的人得到膽結石的風險會上升2成，主要原因在於，空腹的時間太久，膽囊就不會收縮，但膽汁卻會持續濃縮，最後使膽固醇濃度過高，造成膽結石；他直言，有膽結石病史的患者，也不建議採行時下最流行的168斷食法，因為空腹時間太長，可能會造成膽結石惡化。

胃腸肝膽科名醫：多喝咖啡可預防

除了蕭敦仁，台灣健康檢查機構啟新診所也表示，「早上空腹時，膽汁的分泌會減少，膽汁中膽酸的含量會降低，但膽固醇的含量卻不變，所以膽汁中就會有較高的膽固醇含量，一旦經常性空腹過久，將使膽汁中的膽固醇，呈現高飽和狀態，導致在膽囊沉積而形成膽結石。」

體重超標4公斤中年婦 患膽結石高2倍

除了不吃早餐容易使膽結石上身之外，愛吃魚卵、肥肉、動物內臟等高脂肪、高膽固醇的人或患有溶血性貧血、肝硬化的人或消化功能較差的老年人，都是罹患膽結石的高危險群。尤其體重超過標準4公斤以上的中年婦女，其罹患膽結石的機率是一般人的2倍。

蕭敦仁建議，三餐正常吃，且每餐7分飽，對身體較無負擔，同樣能達到控制體重的效果；此外，要攝取30%的油脂，而且是富含不飽和脂肪酸的好油，「否則石頭會越養越大顆，到時就非開刀不可了。」

蕭敦仁在節目上指出，膽結石高危險群有「4個F 」，分別是Female（女性）、Forty（40歲以上）、Fat（肥胖）、Fertile（懷孕多產）；另外家族裏有膽結石患者，其一等親家屬得到膽結石的機會就比一般人高4倍。

至於要如何預防，蕭敦仁提一簡單解方，「咖啡對於預防膽結石，確實會有一定功效。」

啟新診所也給出飲食建議，避免膽結石上身：

1. 一定要吃早餐，而且講求清淡、少油的飲食方式。

2. 多吃生薑，研究指出，生薑所含的薑酚成分，有不錯的利膽作用。

3. 實驗證實，洋蔥、番茄等蔬菜汁對各種不同原因形成的結石，有不同程度的溶解作用。

4. 多吃粟米、四季豆、南瓜、白蘿蔔、青椒、蓮藕等蔬菜，預防和抑制膽結石的形成。

5. 膽囊也需要脂肪的刺激，才能將膽汁代謝至腸道內，適當攝取好的油脂，如橄欖油也可以預防結石形成。

6. 避免過度絕食減肥。

7. 少吃高糖分、高油脂、高固醇的食物。

8. 少吃咖哩、辣椒等刺激性調味料。

9.少喝酒、多喝水、多運動，以利腸胃蠕動、排便。



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