鈉致癌｜鈉攝取過多致3疾病 便秘腫脹增胃癌風險　每日上限多少？

鈉是肌肉與體液平衡的必需營養素，不過，攝取過多的鈉恐會造成身體的負面效果，因此，根據台灣衛生福利部官方也建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克。



台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純在Facebook發文指出，鈉在古代可是相當昂貴的物資，某些國家甚至將鹽、鐵設為公賣，可見當時的珍貴，但到了如今，大多數人的攝入量卻遠遠超過我們的需要量，這可能會產生一些負面後果，除了大家常聽到的高鹽攝取會導致心血管疾病與高血壓外，其實對於腸胃也有正相關的風險。

攝取過量鈉會出現3疾病（按圖看清👇👇👇）

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因此，台灣黃郁純醫師也整理了以下攝取過量鈉會出現的「3疾病」給大家參考：

1. 腹脹與身體臃腫：

過多的鈉會導致身體水分滯留，根據2019年美國約翰霍普金斯大學的一項研究發現，高鈉飲食（每天攝入超過2,300 毫克）會使腹脹增加27%，此外，高鈉飲食通常包括更多的加工食品或更少的富含纖維的完整食物。

2. 增加便秘的機會：

這種腹脹往往伴隨著便秘，鹽吃太多或許是個關鍵，當攝取太多鹽份時，我們腸道和糞便中的水分可以轉移到身體的其他部位，藉此達到液體平衡，這會讓腸道缺水，而使得便便乾硬，腸道的潤滑機制也會減少，而通常您攝取的水分也往往不足。

3. 胃潰瘍風險與疼痛度激增：

高鹽飲食與胃部炎症之間存在一定程度的聯繫，這可能會增加患胃癌的風險，雖然鹽本身不會直接導致胃潰瘍，但它會加劇與胃潰瘍相關的症狀和不適，高鹽攝入量會導致血壓升高和體液滯留，從而給胃壁帶來額外的壓力並加劇潰瘍疼痛。

此外，台灣黃郁純醫師也強調，攝入過多的鹽恐會引發「胃酸倒流」，這種情況的特點是胃酸倒流到食道，胃酸倒流會刺激已經敏感的胃壁，導致疼痛和不適加劇，除此之外，鹽分攝取過多也與高血壓有關，血壓水平升高可能就要注意鈉的攝入量。

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最後，台灣黃郁純醫師提醒，鈉就像一塊磁鐵，吸引著我們體內的水，如果存在任何不平衡，就會將多餘的液體吸進我們的血液中，隨著時間的推移，這會損害我們的血管內壁，從而形成血栓。

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