腎石預防｜少鹽低蛋白預防腎石6秘訣　多吃4種食品檸檬汁都得？

腎結石疼痛難忍，但飲食方面對預防腎結石有一定的作用。如果想降低患腎結石的風險，需要了解有利腎臟的食物。



腎臟透過清除食物中多餘的液體和廢物來為身體排毒。但是，當長期進行不健康的飲食，就會增加腎臟的負擔。而且，某些食物和飲品會對腎臟造成損害，甚至增加患腎結石的風險。

某些食物和飲品會對腎臟造成損害，甚至增加患腎結石的風險。（網上圖片）

腎結石6大成因

腎結石是腎臟中堅硬且經常疼痛的化學阻塞物，根據美國國家腎臟基金會的數據，美國大約一成人，在一生中的某個階段會患上腎結石。人們罹患腎結石的風險可能取決於幾個因素，包括：

1）家族有腎結石史

2）肥胖

3）糖尿病

4）腎臟問題

5）脫水

6）高鈉飲食



腎結石是腎臟中堅硬且經常疼痛的化學阻塞物。（網上圖片）

腎結石的類型

1）草酸鈣結石

2）尿酸結石

3）磷酸性結石

4）胱氨酸結石



最常見的腎結石類型是草酸鈣結石，當鈣與尿液中的草酸鹽結合時就會形成。草酸鹽是一種存在於許多食品中的物質，特別是植物性食品中。80%的腎結石是由草酸鈣形成的。草酸鈣結石的原因包括草酸鹽含量高的飲食習慣，以及沒有攝取足夠的鈣質或水分。

美國俄亥俄州註冊營養師Kimberly Barton指出，高蛋白質飲食也會導致尿酸結石，當尿液酸性過高時，就會出現尿酸結石。磷酸性結石則通常與泌尿道感染有關，當尿液中氨積累時，就會形成它們。最後，胱胺酸結石是最不常見的腎結石類型，是由遺傳性疾病引起。患有胱氨酸尿症的人會在尿液中洩漏一種稱為胱氨酸的物質。當胱胺酸過多時，會導致腎結石的形成。

最常見的腎結石類型是草酸鈣結石。（網上圖片）

如何預防腎結石

健康的飲食可以降低腎結石的風險，並在形成腎結石時幫助排出，對於任何類型的腎結石，多喝水、少吃鹽都可以幫助為預防腎結石。

預防腎結石的6大秘訣：

1）多喝水

2）少鹽

3）多吃纖維

4）低蛋白質

5）避免過量草酸

6）補鈣



按下圖看4種預防腎結石食物：

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4種預防腎結石食物

1）檸檬汁

為了排出或預防草酸鈣結石，可以飲用稀釋的檸檬汁。檸檬汁有助於預防腎結石，因為它可以增加尿液中檸檬酸鹽的含量，檸檬酸鹽可以與尿液中的鈣結合，阻止結石形成。

為了排出或預防草酸鈣結石，可以飲用稀釋的檸檬汁。（網上圖片）

2）橙

橙的檸檬酸鹽含量也很高，食用或飲用橙汁有助預防腎結石。橙的鉀含量高，有助預防腎結石。研究指出，鉀可以透過減少尿液中的鈣質和尿酸，來預防腎結石，並可以降低草酸鈣和尿酸結石形成的風險。

3）牛油果

牛油果含有豐富的鉀質，不但可以控制體內的液體、電解質的平衡以及酸鹼值，而腎臟需要適量的鉀質和鈉質維持運作，攝入鉀質不足會增加血壓、患上腎結石的風險，以及影響尿鈣排泄。

4）十字花科菜

十字花科菜中的西蘭花，除了是鉀質的良好來源之一，還不含草酸鹽。因此，可以防止鈣流失並防止腎結石形成。同樣，羽衣甘藍和球芽甘藍也不含草酸鹽，且鉀含量很高，對預防腎結石有一定的幫助。

十字花科菜不含草酸鹽，且鉀含量很高，對預防腎結石有一定的幫助。（網上圖片）

參考資料：U.S.NEWS／康健一體網