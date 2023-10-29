炸雞扒｜雞扒油炸熱量升3倍！1件多過2碗飯 醫生3招健康吃零負擔

近期網紅Toyz實測知名炸雞店表示「連狗都不吃」備受爭議。



台灣醫師蒼藍鴿表示，炸雞扒除了狗狗不能吃以外，民眾也不該攝取這麼高油脂的食物，並分享其中的健康吃法。

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台灣小兒科醫師蒼藍鴿表示，炸雞扒其實就是雞胸肉裹粉後油炸，雞胸肉本身幾乎零脂肪、零碳水化合物，可說是百分百的蛋白質，但是裹了麵粉油炸後，熱量瞬間提升至3倍，若以粗估600大卡計算，是超過兩碗白米飯的熱量，跑步要連續1個半小時才能代謝完。

另外，雞扒油炸過程會產生「梅納反應」，也就是香味來源，接著又產生「丙烯醯胺」，屬於高度致癌物，加上店家時常在外皮撒上胡椒鹽，又容易攝取過量的鈉，因此常吃雞扒不但會有高脂肪，還容易有罹癌風險。

蒼藍鴿表示，多數人即便知道炸雞扒對健康的風險，還是忍不住想要吃，因此透露三個炸雞扒的健康吃法。

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首先是跟店家說「不要灑胡椒鹽」，吃原味麵皮的雞扒，至少可以少非常多鈉離子的攝取；再來是「去皮吃雞扒」，香味遠超過一般雞胸肉，且不會攝取過多油脂、丙烯醯胺。如果還是想吃最純正的雞扒，蒼藍鴿建議，，一人一半攝取的熱量，絕對遠低於一人吃完一整片，身體健康也不會那麼有負擔。

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