焗爐食譜｜食炸薯條熱量高易致肥？焗紅蘿蔔薯條少油膩更健康

炸薯條有誰不喜歡吃呢？如果你注重健康的話，那就要少吃這些油炸類的食物。但又很想吃怎麼辦呢？



這裡就為你推薦像薯條卻又不是薯條的焗紅蘿蔔薯條！如果你真的愛吃，那麼就吃健康一點的「焗薯條」吧！

焗紅蘿蔔薯條食譜（按圖）

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材料：

- 去皮紅蘿蔔 - 4根

- 紅甜椒粉（Paprika）- 適當

- 羅勒香蒜醬（basil pesto） - 60 克（1/4 杯）

- 酸忌廉 - 125 克（1/2 杯）

- 切碎的新鮮番茜 -適當



步驟：

1. 首先把焗爐預熱至200°C/180°C（上火/下火）並把風扇開啟。然後在一個大托盤上鋪上一張烘焙紙，將紅蘿蔔切成大約1cm厚都的條狀，然後把切了條狀的紅蘿蔔整齊的排列在準備好的托盤上。

噴上油（用刷子沾油再塗抹紅蘿蔔的表面也行），均勻的撒上紅甜椒粉和鹽送入焗爐，焗的中途要翻面，大約焗20分鐘的時間或是直到金黃色為止，不要太軟就可以了。

2. 最後在酸忌廉中加入羅勒香蒜醬攪拌均勻。焗好的薯條上撒上番茜，沾著沾醬一起食用即可。

吃炸薯條有負擔的話，那麼這道焗紅蘿蔔薯條就是你最好的選擇！相信小孩子也會一樣喜歡吃！

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按圖看美味紅蘿蔔之鑒別方法：

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