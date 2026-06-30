洗魷魚｜網民洗魷魚勁爆白泡疑加化學劑？大廚揭1原因愈多泡愈好

洗魷魚方法｜魷魚處理｜洗魷魚爆出大量白泡？有網民在街市冰鮮檔買了一隻魷魚，清洗時出現大量白泡，指清洗幾次還未能把白泡去除，並在網上群組發文求助。我們向大廚雷啟裕師傅求教，竟然



網民刊登魷魚相片後，馬上引來網友熱議。（香港街市魚類海鮮研究社）

網民刊登魷魚相片後，馬上引來網友熱議，有網民指是落了化學劑，亦有網民指是魷魚的精子所產生，也有人表示，爆出大量白泡是正常現象，愈新鮮就愈多泡。

洗魷魚嘔白泡｜大廚：清洗魷魚爆出白泡屬正常現象

記者就此事向大廚雷啟裕師傅求教，雷師傅指，魷魚表面存在大量黏液，這些黏液主要由蛋白質和多糖類物質組成，再加上內臟的分泌物，當這些與水混合時，就會形成泡沫，正常愈新鮮，洗的時間白泡就愈多。

不過，也有不法商人會添加防腐劑，清洗的時候也有機會產生白泡，所以，必須挑選優質的魷魚，才可以食得安心。

高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅。（受訪者提供）

揀靚鮮魷5招 頭身不分離

1. 購買魷魚時，首先要看看魷魚是否完整，如果頭足開始分離，就代表擺放一段時間。

2. 必須肉質緊緻，表面帶有光澤。

3. 身上的表皮或薄膜並沒有脫落。

4. 按下肉身要帶有彈性，最好拿上手看看是否挺身。

5. 魷魚容易變臭，所以留意有沒有發出臭味。

購買魷魚時，首先要看看魷魚是否完整。（網上圖片）

魷魚應該怎樣處理？

1. 不要原隻魷魚清洗，買回來後，首先要把魷魚的頭及足扯開。

2. 把魷魚的膽及囊去掉，要小心一點，不要弄破卵囊或墨汁。

3. 再去掉表皮及薄膜，用刀把魷魚切開。

4. 再用刀輕輕去掉魷魚內部的黏液，然後可以用水清洗。

魷魚夠新鮮不用生粉或鹽清洗 大廚雷啟裕師傅

魷魚只要夠新鮮，就不用生粉或鹽才清洗，但魷魚的水分較多，烹調的時間會大量出水，所以煮之前必須瀝乾水或用煮紙印乾水分，然後再把魷魚切成合適的尺寸。

蒸魷魚點處理？

如果是用作蒸的話，務必瀝乾所有水分，才加入調味料醃味，否則會出現不入味的情況。如果是炸的話，做法上也必須瀝乾才能上粉。

炒魷魚點處理？

如果是炒的話，不少人炒出來會水份過多，大廚雷啟裕認為家中的爐頭火力不足，很難馬上令魷魚收乾水份，所以應先把魷魚汆水至7至8成熟，再瀝乾水分，這樣炒出來的時候就不會大量出水，影響菜式的味道及口感。