入廚貼士｜揀靚冬瓜4要訣睇個椗！冬瓜籽潤肺化痰煲湯要去皮去籽?

每年的5月至10月就是冬瓜當造的季節，夏日炎炎進食冬瓜有助消暑降火，而且熱量極低，有降低膽固醇及利尿消水腫的作用。除了冬瓜肉外，冬瓜皮及冬瓜籽也有極高的營養價值。



冬瓜有助消暑降火，而且熱量極低，有降低膽固醇及利尿消水腫的作用。（網上圖片）

夏日進食冬瓜好處

冬瓜味甘性寒，具有利尿清熱及生津化痰的作用，其營養非常豐富，含有維他命B、C及鈣、磷、鐵、鉀等，所含的鉀質具有排水消腫的作用，加上鈉含量低，對於高血壓或腎臟病患者，有利水消腫及降血壓的功效。

每100克冬瓜營養：



熱量：12卡路里

脂肪：0.2克

膽固醇：0

鈉：111 毫克

鉀：6毫克

碳水化合物：3克

膳食纖維：2.9克

蛋白質：0.4克

維他命C：13毫克

鐵質：0.4毫克

鈣質：19毫克

鎂質：10毫克



資料來源：美國USDA



按下圖看揀冬瓜4大要訣：

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揀冬瓜4大要訣

1. 較重身及體形勻稱

不論是長形或是圓形的冬瓜，其體型必須勻稱及飽滿，這代表肉質厚實及水分充足，在一樣大小的情況下，愈重的冬瓜水分也會較多。

2. 表皮有白色粉末

表皮有層白色粉末，代表冬瓜已經成熟，同時表皮顏色要呈深綠色，更不能損傷或蟲咬，否則有機會破壞內部肉質。

表皮有層白色粉末，代表冬瓜已經成熟。（網上圖片）

3.蒂頭萎縮

蒂頭已經萎縮的冬瓜，代表其成熟度剛好，所以水分都會比較充足。

蒂頭已經萎縮的冬瓜，代表其成熟度剛好。（網上圖片）

4. 肉質雪白

肉質愈白的冬瓜代表愈新鮮，可以用手輕摸肉質，較硬代表肉質緊實及水分較多，瓜囊的空間要大，冬瓜籽變成黃褐色也是成熟的象徵。

肉質愈白的冬瓜代表愈新鮮。（網上圖片）

怎樣保存冬瓜？

完整的冬瓜可在常溫下保存一段長時間，如果是切片後的冬瓜，用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏，不要去掉皮及瓜瓤，可以保存最多一星期。

冬瓜煲湯需要去皮嗎？

冬瓜皮具有利水消腫及清熱的功效，如果是煲湯或滾湯，經過長時間的烹煮可以把皮煮熟。相反，如果是炒冬瓜，短時間的烹煮無法煮腍冬瓜，反而會較難消化。

冬瓜煲湯需要去籽嗎？

冬瓜籽可以入藥，有潤肺化痰及利水消腫的功效。可是，冬瓜籽未夠成熟時會帶點苦澀味，如果無法判斷冬瓜籽是否夠成熟，建議烹煮或煲湯時將冬瓜籽去掉。

冬瓜籽未夠成熟時會帶點苦澀味。（網上圖片）

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參考資料：早安健康／養生百科館