秋冬養生｜蜂蜜水梨潤肺止咳非人人啱！8食材功效/禁忌食錯或傷腎

隨著秋季到來，天氣變得乾燥、涼冷，許多人在這換季的時節，會產生乾咳、過敏、流鼻血等狀況。



以下就介紹秋天有哪些能夠潤肺止咳的食物、各有什麼食用功效與禁忌、又能製作成什麼適合養生進補、清熱解毒的湯水料理，讓你健康溫暖度過秋季。

秋天飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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為什麼秋天要養肺、潤肺？

季節到了秋天後，由於風帶來的水氣較少，加上日夜溫差大，導致環境變得乾燥、偏涼，會產生「秋燥」的現象。秋燥容易傷害到肺部，也是呼吸道疾病的高風險因子，氣管敏感的人會出現慢性咳嗽、皮膚搔癢和便秘等情形，因此在養生方面，會著重在保濕潤肺，其中飲食調理就是非常重要的一環。

8大秋天潤肺止咳食物的功效、禁忌與食用方式

1. 水梨

- 功效：梨子又被稱為「天生甘露飲」、「百果之宗」，有潤肺止咳、清熱解毒的功效，還富含鉀、鐵、維他命C等微量元素，以及促進消化的蘋果酸、檸檬酸，對於秋燥引起的乾咳、口渴和便秘等症狀，都有良好的改善效果。

- 禁忌：要注意的是，中醫認為梨子性寒，因此冷咳、脾胃虛寒者不宜多吃，以免更加嚴重。

- 食用方式：水梨可以生食或榨汁，加入適量蜂蜜則能讓滋潤效果更好，還有冰糖燉梨、川貝燉梨等熟食吃法，秋天時來一碗，養生又美味。

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2. 柿子

- 功效：柿子是秋天的代表水果之一，具有清肺、消熱和治乾咳的效果，內含的礦物質「碘」與水溶性纖維「果膠」也可以幫助身體代謝、腸胃蠕動。

- 禁忌：不過要盡量避免在空腹時吃柿子，也不要與高蛋白的魚、蝦、蟹類一起食用，否則容易產生便秘的狀況；食用柿子時去除外皮，就能減少了對胃腸的刺激。此外，慢性腎衰竭及洗腎患者不宜多吃柿餅，易造成代謝負擔，糖尿病患者也要留意攝取量，免得攝取過多糖分。

- 食用方式：柿子除了直接吃，也可以打成果汁、做成果醬或入菜，秋季時就非常適合做一道「柿子雞湯」，讓鮮甜的柿子增添湯頭風味，也可加入些許養生中藥材一起燉煮，達到潤肺化痰的功效。

3. 蜂蜜

- 功效：《本草綱目》寫道「蜂蜜入藥之功有五：清熱也，補中也，解毒也，潤燥也，止痛也。」其性味甘平、質地溫潤，能夠潤肺止咳、潤腸通便，還具有補氣和安神的效果，可以改善便秘、乾咳、皮膚乾燥等症狀，功效極廣。

- 禁忌：蜂蜜對於無痰的乾咳有緩解的功效，不過多痰的咳嗽就不適合食用，否則容易更生痰。此外，蜂蜜中80％都是糖分，糖尿病患者應多加注意，不能因為是天然食材就無節制攝取；還有嬰幼兒也不能食用，因器官尚未發育完全，一旦吃下含有肉毒桿菌孢子的蜂蜜，恐怕會有致命危險。

- 食用方式：一般來說，蜂蜜可以直接吃或泡溫水喝，但不建議泡好一大杯慢慢喝，時間久了容易變質，建議少量多次飲用，還要避免用熱水沖泡，不然會破壞蜂蜜內所含的營養素。

4. 銀耳、白木耳

- 功效：銀耳也就是白木耳，因功效與燕窩相似，便有了「平民燕窩」、「素食的燕窩」之稱，富有豐富的胺基酸，以及鈣、鐵等礦物質，可以潤肺生津、緩解皮膚的搔癢和乾燥症狀。

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- 禁忌：銀耳是秋季代表的養生食材之一，但是風寒咳嗽、體虛與腹瀉者皆不宜食用，尤其經歷手術後，有出血狀況者在止血的恢復期內更要避免，因為當中含有的腺嘌呤苷具有抗血小板凝聚的作用，不利於傷口復原。

- 食用方式：銀耳不管做甜湯、入菜都很適合，《本草問答》中記載「慈禧痢下，百醫莫治，容川投以耳湯一劑，服後立愈，慈禧自此常服之。」慈禧太后每天都會喝一碗銀耳羹，對於調理身體、養顏美容都十分有效。

5. 南瓜

- 功效：秋天是南瓜的季節，《滇南本草》記載：「南瓜性溫，味甘無毒，入脾、胃二經，能潤肺益氣，化痰排濃，驅蟲解毒，治咳止喘，療肺癰與便秘，並有利尿、美容等作用。」有潤燥、止咳及潤腸等效果。

- 禁忌：但是南瓜不是蔬菜，而是根莖類，因此適量用以替代主食為佳，且含鉀量高，糖尿病與腎臟病患者要謹慎食用，而且吃多了可能會有利尿現象，有服用利尿劑的人應避免食用過多的南瓜。

- 食用方式：南瓜可以做成各式各樣的料理，秋天做一碗熱騰騰的南瓜湯，加入雞肉、堅果、枸杞等食材皆可；或是簡單使用蒸煮的方式，也能吃得健康又美味。

6. 蓮藕

- 功效：以中醫觀點來說，生藕和熟藕具有不同的功效，生藕性味甘寒，適合口乾舌燥及火氣大的人；蓮藕煮熟後，性質由寒轉溫，有補氣養血、止瀉的效果，適合胃腸虛弱、消化不良的人。

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- 禁忌：蓮藕屬於澱粉類，糖尿病患者不宜多吃，否則可能使血糖不穩定；容易脹氣、有消化道潰瘍和大腸激躁症的人也要克制，因為蓮藕會促進腸道蠕動；女性生理期時則要避免吃性寒的生藕，改吃煮過的熟藕。

- 食用方式：蓮藕榨成汁後添加適量蜂蜜飲用，能減輕秋季乾咳，對保養呼吸道有好處，煮成熱蓮藕茶也同樣有去痰的效果；或是可做成蓮藕排骨湯、蓮藕綠豆湯等佳餚，滋陰潤燥又補益脾胃。

7. 杏仁

- 功效：杏仁性溫，有祛痰止咳的效果，還富含維他命E、維他命C、不飽和脂肪酸等，可以預防心腦血管疾病並促進皮膚微循環，是養顏美容的好幫手。其中胡蘿蔔素的含量在常見果品中更是僅次於芒果，也是其他堅果類的10倍以上。

- 禁忌：需要留意的是，杏仁又分為苦杏仁和甜杏仁，苦杏仁的毒性是甜杏仁30倍左右，大量食用未煮熟的苦杏仁就有可能中毒，出現暈眩、心悸、嘔吐等症狀，因此需要煮沸處理後才能減低毒性，千萬不要將苦杏仁當成乾果零食來食用；不過市售常見以甜杏仁作為乾果，或製成杏仁茶等相關食品，一般來說是安全的。

- 食用方式：杏仁的食用方式非常多樣，可以煮成甜湯、粥或茶水，也很適合加入銀耳、紅棗、枸杞等食材，達到潤肺止咳的效果，但市面上不少加工的杏仁產品，雖標榜健康養生，但會使用香精、色素，或是添加過多的糖，購買時要特別注意。

8. 山藥

- 功效：山藥的功效除了養肺潤喉，《本草綱目》還記載「益腎氣、健脾胃、止瀉痢、化痰涎、潤毛皮」，古人又將其譽為「神仙之食」，內含多酚類和花青素，可以調整代謝、潤膚通腸，低熱量又富有飽足感，適合減重者當成主食適量攝取。

- 禁忌：另外，山藥富含鉀離子，腎功能虛弱者要節制，洗腎者則最好不要吃；也由於山藥有收澀作用，中醫普遍認為可以止瀉，所以有習慣性便秘的人不宜多吃。

- 食用方式：山藥磨成泥、做成粥或湯都很美味，尤其山藥排骨湯最適合秋冬食用，添加香菇、紅棗、枸杞等，更讓營養價值大幅提升，大人小孩都喜歡。

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2道秋天潤肺的湯水料理

銀耳紅棗蓮子湯

1. 將紅棗和蓮子用清水清洗後瀝乾。

2. 白木耳底部朝下泡冷水約30分鐘至1小時，泡開後同樣用清水洗淨瀝乾。

3. 用剪刀剪去白木耳底部的硬梗，接著撕成小片，也可以試著用剪刀在紅棗的尾端剪十字，幫助紅棗釋放甜味。

4. 將白木耳放入電子鍋，再加入紅棗、蓮子與清水。

5. 燉煮時間約45分鐘，開始烹煮，若想吃口感較軟爛的白木耳，可將時間增加至1時。

6. 起鍋後可加入適量冰糖或蜂蜜攪拌均勻，增添風味。



蜂蜜燉梨湯

1. 梨子洗淨後，橫切掉蒂頭約1公分，果皮不須去除。

2. 以湯匙小塊取出梨子果肉，並去掉果芯。

3. 將果肉和蜂蜜放進梨子裡，也可依個人喜好加入紅棗、枸杞或薑片等。

4. 以電鍋蒸約40分鐘即可享用。



秋天飲食禁忌

1. 不宜食用過多的燥熱、煎炸的食物

夏天時，辛辣的食物可以幫助開胃、增加食慾，但是秋天就要減少攝取量，因為秋天要收肺氣，食用過多容易傷肺。

另外，炸豬扒、鹽酥雞等煎炸的食物油膩且不易消化，積聚在胃中會累積體內的熱氣，不利於潤燥，也使得內火氣不平衡，許多人的慢性呼吸道疾病常在秋季復發或加劇，正是這個原因。

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2. 涼性食物不可多吃

夏季剛過，人的身體受炎熱天氣影響，還未完全恢復功能，所以要靠飲食養好脾胃，西瓜、蜜瓜等涼性食物要適量食用，應該多選擇平性和溫性的食材。

3. 忌吃過多海鮮

秋天正是吃海鮮的好時節，且海鮮高蛋白低脂肪，又富含豐富魚油、維他命D、維他命B12等元素，不過痛風患者、慢性腎臟病患者和有三高疾病或代謝症候群的患者，都要盡量節制，否則不利於病情控制，甚至可能導致器官功能衰退。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：秋季養生指南》秋天潤肺止咳要吃什麼？8大養肺食材功效與禁忌、超簡單湯品食譜一次看】