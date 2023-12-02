番薯｜降膽固醇減心血管病　番薯發黑變硬千萬別吃 防屙嘔肚痛！

秋冬是番薯的盛產季，醫師表示，番薯不只好吃，對身體還有許多好處，但是若出現黑斑，導致發黑變硬有苦味，吃下可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀。



番薯含有大量的膳食纖維，能幫助降低身體血管內的膽固醇，有益心臟，降低心血管疾病的發生。番薯還含有黏蛋白，可保持血管壁彈性，有助降血壓。

6種番薯營養比併（按圖👇👇👇）

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在眾多番薯中，紅番薯的β-胡蘿蔔素含量高，可轉化為維他命A，保護視力。此外，番薯還含有可抗皺、維持皮膚細嫩的植物性雌激素，可說是價廉物美的「護膚品」。

番薯雖然美味又營養，但是若出現黑斑，導致發黑變硬有苦味，可能是感染黑斑菌的徵兆，這種病菌會使番薯排出番薯酮毒素，如果不慎吃了，通常會在24小時內出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀，嚴重者還會出現高燒、頭痛、氣喘、嘔血等情況，不可不慎。

雖然番薯的黑斑病非常可怕，但也不是番薯上一有黑色的地方就不能吃。根據日本新聞網《マイナビニュース》報導指出，番薯切開時會滲出的白色乳汁，是一種被稱為紫茉莉苷的成分，它是使番薯有促進腸胃通暢功能的重要營養素。

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當紫茉莉苷從內部滲出、接觸到空氣後，便會氧化成黑色，成為一點點或是一片片的黑色「污積」，這種現象又被稱為「出蜜」，代表這顆番薯又甜又有營養。

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