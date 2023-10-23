洋蔥營養｜助抗癌防失智醫列洋蔥4大好處　洋蔥外皮別剝得太乾淨?

洋蔥是家庭料理常見的食材之一，但許多人害怕它那種辛辣、嗆鼻的口感，其實吃洋蔥有非常多好處，另外洋蔥外皮富含黃酮類營養素，因此儘可能不要將洋蔥外皮剝得太乾淨徹底。



台灣翔展診所院長傅裕翔在Facebook分享，洋蔥因帶有硫化物，常會讓人淚流滿面，但其實吃洋蔥還有非常多好處。為此，他也整理出吃洋蔥的4大好處，供讀者參考。

吃洋蔥4大好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗氧化

洋蔥富含槲皮素，有助於清除體內的自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通、保持彈性，有效預防動脈硬化、血栓，降低罹患心臟病風險。

2. 預防阿茲海默症

洋蔥內含豐富的類黃酮，根據研究顯示，若長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症。

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3. 有助抗癌

槲皮素也能有效降低罹患多種癌症的風險，除槲皮素外，洋蔥還含有有機硫化合物，研究發現，平時食用大量洋蔥及大蒜，能有效預防乳腺癌。

4. 控制血糖

洋蔥含有槲皮素和硫化合物，具抗糖尿病作用。此外，在一項研究中發現，第二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。

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