紫色食物｜抗氧化延緩衰老營養師推9種食物　茄子紫洋蔥女人最啱?

花青素有很強的抗氧化能力，不僅保護細胞免受氧化損害，還能幫助抗老、抗發炎，是女性朋友的最愛。



台灣營養師蔡濰安指出，日常飲食中就可以攝取到花青素，尤其花青素普遍存在紫色食物中。

9種紫色食物抗老抗發炎（按圖看清👇👇👇）

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蔡濰安提出，日常中有9種營養豐富的紫色食物：

1. 紫洋蔥

紫洋蔥除了含有花青素外，還含有維他命C及膳食纖維，相較於白洋蔥、黃洋蔥，紫洋蔥的膳食纖維是三者裡面最高的。

2. 紫薯

你知道紫薯及紫心番薯是不同的，紫薯的肉是全紫色，紫心番薯是紫色帶點白，而紫薯的糖分稍微低一點，但兩者都是富含膳食纖維及花青素。

3. 紫提子

紫提子不只含有花青素還含有多酚類等，能抗氧化對抗自由基。另外，提子皮其實也很營養，若可以的話最好連皮清洗乾淨再一起食用，可以攝入更完整的營養。

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4. 藍莓

藍莓的外表小巧迷人，不管是直接吃或是做成甜點都很適合，除了有花青素外，同時也是纖維的良好來源，有助於促進消化。

5. 紫甘藍

最常看到紫甘藍的菜就是生菜沙律，雖然很多人不喜歡紫甘藍的味道，但是紫甘藍的維他命C及花青素都高於一般的椰菜。

6. 紫米

紫米口感軟糯，味道香甜，是許多人的心頭好。但蔡濰安提醒民眾，紫米雖然含有豐富的花青素，卻也屬於糯米，含有較多的支鏈澱粉，不僅不易消化，GI值也較高，需要適量食用。

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7. 茄子

茄子雖然口感軟爛，不是很受人喜愛，但含有豐富的花青素，可茄子中含有茄鹼，吃多可能造成喉嚨搔癢，要充分加熱才可以分解茄鹼。

8. 紅鳳菜

紅鳳菜不但有花青素，而且每100公克就約5毫克的鐵，所以又被稱為補血菜，既能抗老抗發炎，還能補鐵。

9. 桑葚

桑葚在所有水果中的花青素含量名列前茅，除了花青素外，還含維他命A、β-蘿蔔素等，但桑葚的產季短，因此常被拿來做成果汁、果醬，若能適量食用，也是不錯的花青素補充選擇。

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