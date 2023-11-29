芝麻營養｜黑芝麻、白芝麻功效不同　鈣質相差19倍補腎潤肺點揀好

芝麻有分黑、白色，但是黑芝麻和白芝麻其實有什麼分別呢？兩者的營養和用處會有不同嗎？原來其中一種的鈣質比另一種高19倍，對身體更有很多不同的好處。



黑芝麻、白芝麻有咩分別？中醫：黑色主腎，白色主肺

芝麻是胡麻科胡麻屬植物，又稱胡麻、油麻，主要有黑芝麻、白芝麻2種，它們兩者都有很高的營養價值。但在中醫角度中，黑芝麻主腎，白色芝麻主肺，要想補腎，黑芝麻更好些；想要潤肺，自然是首選白芝麻。

黑芝麻主腎，白色芝麻主肺（istockphoto）

芝麻屬於堅果類，擁有豐富的礦物質、膳食纖維以及脂肪酸，可以通腸潤便、紓緩便秘問題。台灣營養師蘇奕安亦有在社交平台上分享，芝麻的脂肪比例佳，其中多元不飽和脂肪酸約佔45%，單元不飽和脂肪酸約佔40%，飽和脂肪酸只佔10%，對於心血管的負擔較小，而它的脂肪酸主要為亞麻油酸，能夠保護細胞、調節代謝功能、促進免疫反應，並維持骨骼健康。是相當優質的脂肪。

黑芝麻鈣質高白芝麻19倍！可補腎護髮更助眠

黑芝麻鈣質高白芝麻19倍！（istockphoto）

蘇奕安營養師列出，在黑、白芝麻兩者都是熟的情況下，比較它們的營養成分，每100克計算：

黑芝麻熱量：571卡

白芝麻熱量：603卡

黑芝麻脂肪：54.4克

白芝麻脂肪：58.7克

黑芝麻鈣：1479毫克

白芝麻鈣：76毫克

黑芝麻鐵：10.3毫克

白芝麻鐵：6.3毫克

黑芝麻維他命E：22.69毫克

白芝麻維他命E：16.66毫克

黑芝麻纖維：14克

白芝麻纖維：10.7克

黑芝麻鎂：386毫克

白芝麻鎂：415毫克

黑芝麻葉酸：113.3毫克

白芝麻葉酸：101.4毫克

黑芝麻鈣質高白芝麻19倍！（istockphoto）

黑芝麻的鈣、鐵含量較高，其中鈣質更遠勝於白芝麻近20倍以上、維他命E也較多。而白芝麻則是脂肪含量，以及有助增強免疫力和抗發炎的鎂比黑芝麻更高。黑芝麻不僅鈣質高，還有其他的礦物質如鎂、鐵、鋅等，可有助改善睡眠、貧血、調節新陳代謝與免疫系統，能夠滋肝補腎，使頭髮烏黑亮麗。黑芝麻還含有許多維他命E，其抗氧化效果，可活化腦細胞、降低失智的風險。

黑芝麻成補鈣甜品 白芝麻可製麻油

白芝麻的油脂更高，因此適合榨油、入菜。（istockphoto）

白芝麻的油脂比黑芝麻高，因此較適合榨油、入菜。芝麻的油脂安定性極高，是極佳的食用油來源，而且芝麻油含亞麻油酸，有助於平滑肌收縮，因此，對產後婦女子宮收縮具有良好效果。

在中醫學說，黑芝麻的藥用功效強於白芝麻，中醫認為它有養血補肝腎、明目益精的功效，故它常補製成如芝麻糊等甜品，或磨粉沖泡成飲品的吃法，都相當受養生者歡迎。

參考資料：康健/河南省農業科技院/hello醫師/元氧網