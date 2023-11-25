抗疲勞｜營養師12招擊退疲勞多吃高鐵食物　咖啡1日勿逾多少杯？

生活忙碌總讓人感到疲憊不堪，營養師建議，在飲食上應均衡攝取、進食8分飽，不暴飲暴食、多喝水，另外，維持運動習慣、充足睡覺、戒煙、適時放鬆也是不錯的方法。



台灣營養師程涵宇在Facebook「程涵宇營養師」中發文分享，現代人忙碌生活總讓人一刻不得閒，睡不好、精神差，每天疲勞似乎已成家常便飯，程涵宇列出12個對抗疲勞的方法。

12個對抗疲勞方法（按圖👇👇👇）

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均衡飲食：

均衡攝取六大類食物，以獲得足夠的營養，讓身體對抗外界壓力，並有助於提神。此外，足夠的纖維也可促進消化和廢物代謝。

多吃富含鐵的食物：

貧血容易使人疲勞。因身體需要鐵合成的血紅蛋白減少，使得無法將充足的氧氣運送到組織和肌肉，因此除了感到疲勞外，還會讓免疫力下降。建議可透過牛肉、鵝肉、紅莧菜、菠菜等食物攝取，必要時可直接以豐富鐵質的綜合維他命或鐵劑補充。

不要暴飲暴食：

相較於吃大餐，少量餐更能保持血糖的穩定，及提供身體需要的能量，因此建議早、午、晚三餐適量，並秉持進食至8分飽原則，讓身體正常代謝保有能量。

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少坐多運動：

運動可刺激快樂荷爾蒙「腦內啡」釋放，提高整體的能量水準，也可提高睡眠品質。建議每周至少進行3至4次中等強度以上的運動，像是快走、騎單車、打羽毛球等，每次進行30至40分鐘，以增強體力和免疫力。

多喝水：

人體有70%是水分，因此充足的水分可讓身體保持最佳的運行效率。此外，更有研究發現，充足的飲水量有助於能量提升，尤其是面對滿足、積極的情緒表現上，也相較飲水不足的人明顯，建議每天至少喝足8杯水。

適量咖啡因：

咖啡因能短暫提神，不過若是飲用過多，反而無法達到提神效果，還會感到筋疲力盡。除此之外，有研究發現，相較於沒有喝咖啡習慣，適量喝咖啡的人，其心血管疾病死亡率降低了21%，因此建議適量飲用，一天不要喝超過4杯。

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適量酒精：

多數人以為喝酒能幫助入睡，但其實不一定。每個人對酒精的反應不同，過量飲酒反而容易導致隔天昏昏沉沉、精神更差。提醒若要飲酒，以啤酒為例，建議一天1罐酒精濃度4.5%的330毫升酒類為限。

睡個好覺：

若想擁有精神、體力，充足且品質好的睡眠不可少！建議睡前可做溫和的伸展運動，適度放鬆身體，以助於入眠。

戒煙：

吸煙會降低體內的氧氣利用率，一支香煙會使身體一小時內所得氧氣減少30％，因此更容易產生疲勞感。

解決過敏問題：

塵蟎、PM2.5、食物都是造成過敏的元兇，而身體為了對抗過敏引起的發炎反應，會降低睡眠品質、注意力，因此建議尋求專業的醫療協助治療過敏問題。

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學會放鬆：

工作、生活、課業等壓力常讓人喘不過氣，而壓力會消磨精神和體力，因此需適當的紓壓。每日可花點時間做自己喜歡的事，如聽音樂、追劇，或是冥想放空等，讓壓力宣洩，打擊疲勞。

心理諮商：

若遇到長期心情低落、焦慮或是抑鬱等的心理不健康狀態時，會讓人提不起勁，建議尋求專業心理諮商，找到情緒根本問題。

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