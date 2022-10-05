抗疲勞食物｜藍莓芽菜8種食物穩定血糖減焦慮　2種豆助入眠增體力

總是覺得累，小心可能是慢性疲勞！營養師建議日常多攝取膳食纖維、色胺酸、鐵、Omega-3、鋅、鎂、鈣和花青素，這8種營養素可以幫助對抗疲勞。其中，鷹嘴豆不但有鈣，還有蛋白質與維他命B1，能幫助增強體力，黃豆則有色胺酸，有助好眠。



8種抗疲勞食物 素食者都能吃

台灣營養師余朱青表示，抗疲勞飲食包括可以穩定血糖、幫助放鬆入眠、提高紅血球供氧、降低身體發炎等功效，推薦以下8種食物：

▼8種抗疲勞食物（按圖了解👇👇👇）

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1. 燕麥：

含有豐富的水溶性膳食纖維，可穩定血糖，避免血糖起伏過大造成疲勞，還能促進腸道健康，非常推薦給外食族。

2. 黃豆：

足夠的睡眠可以讓身體好好休息，黃豆裡的色胺酸，可以在體內轉換成血清素後，紓緩神經，使人放鬆好入眠。

3. 菠菜：

氧氣如果無法運送到全身利用，人就容易感到疲倦，甚至覺得喘、頭暈。食用菠菜可以補鐵，幫助紅血球供氧，搭配維他命C會更好吸收。

4. 堅果：

Omega-3有助釋放褪黑激素、減低焦慮、改善睡眠品質；晚上睡得好，白天精神自然好。

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5. 鷹嘴豆：

天氣太熱、流汗過多造成的鋅缺乏，可能是疲勞的原因之一。豆類中的超級食物鷹嘴豆就是很好的鋅來源，還含有豐富蛋白質與維他命B1，能幫助增強體力。

6. 藍莓：

深色莓果裡的花青素可以強化眼部新陳代謝、緩解疲勞，對常看電子產品的現代人來說大有好處。

7. 牛蒡：

牛蒡高纖又營養，不僅有菊糖可促進礦物質吸收、降低膽固醇，還富含鎂，可幫助紓解壓力、抗發炎。

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8. 豆芽：

對吃全素的人而言，除了牛奶之外，豆芽也是理想的高鈣食物；足夠的鈣可以抑制焦躁、穩定情緒，進而改善身心疲勞，提升睡眠品質。

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