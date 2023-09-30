護眼飲食｜假性近視是什麼？富含花青素9種食物改善夜盲眼疲勞

許多小朋友因使用太多電子產品而出現假性近視，台灣營養師許育禎提醒，假性近視沒有妥善保養，容易變成真近視，建議好好留意，除了適時熱敷、按摩放鬆睫狀肌外，也可以透過補充花青素改善。



假性近視是什麼？

許育禎說明，會發生假性近視其實與眼部肌肉「睫狀肌」調節有關。當人們在近距離看書、滑手機、工作，眼睛內部的睫狀肌會用力、緊張，使影像清楚，而長時間使用眼睛，會導致睫狀肌過度緊繃、僵硬，甚至痙攣無法放鬆，容易造成假性近視。

由於孩童很容易出現睫狀肌無法自然放鬆的情形，造成假性近視，許育禎提醒，小朋友只要看遠方，或是點散瞳劑讓睫狀肌放鬆，近視度數就會消失，但如果再不好好留意，當心成為真近視，建議平常可透過熱敷、按摩、補充花青素等改善。

護眼8大類食物（按圖看清👇👇👇）

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花青素護眼、防假性近視3大作用

1. 幫助睫狀肌放鬆，改善眼部疲勞。

2. 促進眼部血液循環、清除自由基及老舊廢物、加強眼部代謝。

3. 刺激視紫質再生，改善黑暗中視力不佳的情況。

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9大食物富含花青素

許育禎解釋，花青素大多存在紫黑色食物當中，許多文獻指出，花青素對於睫狀肌的放鬆具有功效，除此之外還有很強的抗氧化、抗發炎能力，可以對抗環境中的危害因子，避免對眼睛造成傷害，還能清除眼部自由基、促進血液循環、加強眼部的代謝、改善眼部疲勞。對於過度用眼的上班族、低頭族也能改善眼部疲勞、酸澀等。

富含花青素的食物有藍莓、山桑子、覆盆子、黑米、黑豆、葡萄、紫椰菜、紫洋蔥、茄子等食物。但值得留意的是，花青素可溶於水、很容易在清洗或烹調時流失。

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許育禎建議，民眾料理含花青素的食材時，應先洗再切、減少烹調時間、儘速食用完畢，才能有效留住花青素，或者從保健食品當中補充也是一個直接、快速、有效的方式。

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