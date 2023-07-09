番薯葉營養｜平民蔬菜王降膽固醇護眼防感冒5大營養素　1類人慎食

番薯葉營養價值高，不論汆燙或清炒都受人喜愛，更被稱是平民蔬菜王。



台灣台大生物產業學系老師洪泰雄表示，番薯葉又叫做地瓜葉，它的生命力強且容易栽種，所以又稱為「過溝菜」。是早期農業時代養豬的聖品，過去被認為是只有貧窮家庭才會吃，但研究發現，番薯葉是營養價值很高的綠色蔬菜。

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洪泰雄在Facebook專頁「洪泰雄營養教育」發文指出，番薯葉含豐富的膳食纖維有助腸胃蠕動；維他命A增強視力；維他命C避免感冒；維他命E抗氧化去除自由基、降低膽固醇；高鉀有助於血壓控制。另外，由於番薯葉含豐富鐵質，加上草酸含量很低，不會抑制人體吸收，因此對於吃素者可補鐵。

- 膳食纖維：可幫助腸胃蠕動，排便順暢讓糞便成形變大。

- 維他命A：可增強視力。

- 維他命C：可避免感冒。

- 維他命E：可抗氧化去除自由基、降低膽固醇。

- 礦物質鐵：形成紅血球中的血紅素，也被人稱是女性的營養素。



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洪泰雄表示，番薯葉的味道清新爽口，口感脆嫩，含有豐富的營養素，如膳食纖維、維他命A、C、E及鉀、鈣等，對於維護人體健康十分有益，但要留意的是腎病患者，要因此避免飲生汁。

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