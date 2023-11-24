咖啡/番薯/洋蔥湯7款產熱食品改善手腳凍　1款更保持天冷記憶力！

冬天一到就容易手腳冰冷嗎？不管穿多厚還是冷到發抖，來自台灣的營養師梁家瑋建議，天冷時可以攝取熱咖啡、熱薑茶、辣椒、洋蔥湯、肉桂、香蕉、番薯（地瓜）這7種食物，這些產熱食物有助於讓體溫上升。另外，酒精濃度高的酒類雖然可以暫時產熱，但酒退之後反而會讓身體感到更冷。



梁家瑋在Facebook分享7種適合產熱暖食物，讓大家能夠暖呼呼好過冬，也跟手腳冰冷說再見：

天氣開始轉涼，多吃以下7款食品，可讓身體加添一點暖意：（按圖了解）

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1. 熱咖啡

咖啡含有咖啡因，能促進身體的新陳代謝，讓身體的發熱機快速暖機。

2. 熱薑茶

薑含有薑烯酚，尤其以老薑的含量更高，天冷喝杯薑茶，能促進代謝與循環，迅速暖身體。

3. 辣椒

辣椒素，又稱唐辛子。辣椒素會刺激交感神經，分泌兒茶酚胺的神經傳導物質，也能提高新陳代謝帶動體內血液循環，讓體溫上升。

4. 洋蔥湯

洋蔥含有維他命B群、鉀、含硫化合物、類黃酮素等，使身體產生熱量，促進熱量的代謝，減少天氣變化感到的疲勞。

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5. 肉桂

肉桂醛也是促進身體能量代謝的促進成份，天冷來1杯肉桂茶、肉桂捲會覺得格外溫暖。

6. 香蕉

含有大量維生素B和鎂，對甲狀腺和腎上腺的運作很重要。且這些腺體有助於調節體溫。不僅對健康有益，還可以穩定情緒，保持天冷中的記憶力。

7. 番薯

番薯需要較多能量才能完成消化過程，是常見的產熱食物，且在消化過程會提高體溫。且番薯富含維他命A、維他命C和鉀，可以為冬季膳食添加纖維和其他營養素。

梁家瑋提醒，天冷大家小酌時，可能會選擇酒精濃度高的酒類，像是威士忌、高粱取暖，雖然酒精可以短暫刺激新陳代謝與顫抖，讓身體產熱，但如果在戶外低溫的環境，反而會有失溫的危險，酒退後，身體會感到更冷。

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