減脂增肌｜食極唔肥難增肌？4招補營養！運動後吃番薯助修復肌肉

你是瘦長型（Ectomorph）身材的人嗎？擁有這種體質的人，外觀看起來瘦瘦高高的，是典型的瘦子，不管多多努力吃，體重都很難增加。



這類型的人新陳代謝速度較快，永遠不用擔心吃太多炸雞、澱粉會變胖，不過他們在健身房就會處於劣勢，頻繁地跑健身房，身材卻沒有太大的改變，若是想要增加體重、長肌肉，的確會比較困難。

瘦長型身材的飲食規劃（按圖看清👇👇👇）

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瘦長型身材者要先搞懂自己的體質，適合什麼樣的飲食策略，營養師建議4大方向：增加熱量、提高蛋白質攝取、吃優質食物及吃對時間，用對方法補充能量，搭配運動訓練，增肌才會有明顯效果。

一、增加熱量攝取

為了要練出肌肉，瘦長型的人需要增加食物攝取頻率和份量。一般來說，每天至少增加500大卡，如果每餐的食量不大，可以隔2～3小時吃點東西來補充能量和營養。

如何增加熱量攝取？

1. 少量多餐：一天吃三餐，可以增加2到3次的點心時間。

2. 增加熱量密度：在飲食中加入熱量較高的食物，或是改變烹調方式，可以採取以下策略：

牛奶→芝麻牛奶：增加90大卡熱量。

水煮蛋 → 蔬菜奄列：增加100大卡熱量。

果醬吐司→ 燻三文魚牛油果吐司：增加120大卡熱量。



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二、提高蛋白質攝取

對於想增肌、有高強度運動訓練的瘦長型者，需要提高蛋白質攝取，來促進肌肉蛋白質合成及修復，如果無法從食物中獲取足夠的蛋白質，可以考慮使用高蛋白粉來補充。

如何增加蛋白質攝取？

1. 高蛋白食物：雞肉、魚肉、海鮮、牛肉、雞蛋和豆類等，都是優質的蛋白質來源，尤其是豆類，富含植物性蛋白和膳食纖維，不含膽固醇，對血脂控制有益處。

一杯牛奶有8公克的蛋白質

便利店一片雞胸肉約有20公克的蛋白質

一份皮蛋豆腐約有21公克的蛋白質（1盒嫩豆腐+1顆皮蛋）



2. 高蛋白粉：一大匙的蛋白粉，約提供20～25公克的蛋白質，建議放在運動訓練後泡來喝，同時還需要考量每天的蛋白質攝取量去做搭配，過量攝取對增肌沒有幫助，反而會增加體脂肪。

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三、選擇優質的食物

瘦長型身材的人要選擇一些富含營養、新鮮的食物，盡量避免空熱量、不健康的食物，如糕點、餅乾、碳酸汽水、炸物等。

碳水化合物也是必要的營養素，可以選擇複合性的碳水化合物，消化吸收時間較長，可以提供穩定的能量來源，提升運動表現。

複合性碳水化合物食物來源：糙米、燕麥、番薯、薯仔、全麥麵包。



此外，適量的脂肪攝取非常重要，推薦不飽和脂肪酸高的油脂來源，不僅可以提供額外的熱量，還能增加睪固酮分泌量，有助於增肌減脂。

不飽和脂肪酸食物來源：橄欖油、亞麻籽油、魚油、堅果、牛油果。



不過要記得避開一些飽和脂肪含量高的油脂來源，例如奶油、豬油、牛油、棕櫚油和椰子油，可能會阻塞動脈、增加血膽固醇濃度，進而增加中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險。

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四、注意營養補充的時機

人體消化食物需要時間，消化後的養分運送到組織也需要時間，所以在什麼時間點吃，是影響營養素吸收速度及運送到何處的關鍵。

運動會消耗體內的肝醣，若持續進行中高強度的運動，沒有足夠的肝醣儲存量，很容易就會覺得疲倦，進而影響運動表現。

如果運動前1～2小時會餓，可以吃一些富含碳水化合物的點心，如1個御飯糰、1根香蕉、1杯燕麥奶；運動結束後30分鐘，喝1杯豆漿配1條番薯，可以加速肝醣合成，幫助肌肉修復。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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