護膚食物｜美白養出水嫩肌5大營養素！最傷皮膚6種食物暗啞失彈性

想要有Q彈水嫰的肌膚，除了加強保養、保濕、防曬外，也要從身體內部調整才可治標又治本。



台灣衛生福利部台北醫院營養師宋佩蓉表示，若想養出好肌膚，第一步應該先讓身體獲得充足的營養與健康，透過日常飲食、生活習慣維持健康肌膚，再加上保養、防曬，才能擁有讓人閃閃發光的好膚質。

5大營養素養出好肌膚（按圖看清👇👇👇）

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許多人想要擁有人人稱羨的好肌膚，卻因為工作忙碌、三餐外食，沒有獲得均衡、足夠的營養。台灣宋佩蓉營養師提醒，天然食物中有豐富多元的營養素，良好的飲食習慣及攝取足夠的營養可以修復受損的肌膚，而根據食物營養的不同，也會有補水、美白、抗氧化、延緩衰老或是增加皮膚彈性的功能。

台灣宋佩蓉營養師整理出5大營養素，民眾若想要養出好肌膚，可以依以下建議調整自己的飲食習慣：

蛋白質：

蛋白質主要有保持皮膚彈性、促進肌膚新陳代謝等2大功能，雞蛋、牛奶、肉類、大豆等優質蛋白質食物都是很好的選擇。

維他命

維他命C：維他命C是強大的抗氧化劑，能修補受損組織，若攝取足夠蛋白質，搭配補充維他命C可以促進人體合成膠原蛋白，讓皮膚保持彈性細緻。可以多食用番石榴、奇異果、柑橘類等富含維他命C的食物。

6種變美食物（按圖看清👇👇👇）

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維他命E：可以保護皮膚減少紫外線的刺激和損傷，可從堅果類、牛油果等食物中攝取，維持肌膚的抗氧化功能。

β胡蘿蔔素：能在肝臟中轉換成維他命A，達到預防皮膚粗糙乾裂、暗沉的功能，可從深綠色蔬菜、番薯、南瓜、紅蘿蔔等攝取足夠的β胡蘿蔔素。不過，切記均衡飲食即可，若攝取過量β胡蘿蔔素，反而會使皮膚變黃。

Omega-3多元不飽和脂肪酸：

脂質是皮膚的重要組成部分，若人體必需的脂肪酸攝入不足，或脂肪代謝異常都會導致皮膚疾病，不過攝取過多也會導致發炎，建議可選具有抗發炎、保護皮膚延緩老化的好油，如：橄欖油、三文魚、鯖魚及亞麻籽。

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多酚類：

多酚是植物的次生代謝產物，有抗氧化、抗發炎的作用，能減少皮膚的氧化損傷和發炎情形，建議可攝取廣泛存在的多酚蔬菜、水果、茶葉等植物，例如：綠茶中的茶多酚及兒茶素、薑黃中的薑黃素、番茄中的茄紅素、莓果中的花青素等。

充足的水分：

水分不足容易使肌膚乾癟無光澤，建議每日應補充足夠水分，攝取量為體重X 30－35ml，例如：50公斤每日攝取飲水量應為1500－1750cc。但若有大量運動、流汗活動時，則不以此為限制，應該在活動過程中即時補充水分。

避免「這些」紅燈食物 充足睡眠、規律運動

除了5大營養素外，宋佩蓉營養師也提醒，想擁有Q彈水嫰肌，也要避免攝取紅燈食物，例如：高油高糖的炸雞、蛋糕、汽水等，或是加工醃漬的香腸、臘肉、蜜餞等，這些都是容易促進發炎作用，使皮膚暗沉且失去彈性的食物。

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此外，充足的睡眠、規律的運動也不可少，因為睡眠不足會造成代謝、內分泌功能混亂，民眾應避免熬夜、養成規律的生理時鐘。建議成人每天睡眠7－9小時、至少每週運動3次，促進血液循環，讓肌膚透出紅潤與光澤，並有助於代謝體內毒素，進而使肌膚透亮潤澤。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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