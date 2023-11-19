護膚食物｜皮膚乾燥痕癢！營養師推6食材保濕潤膚　附3款早餐餐單

冬天一到，強烈寒風直往臉上狂吹，造成皮膚乾燥、發癢、甚至脫屑的情形，連上了妝的臉部肌膚都會浮粉、彩妝不服貼，該怎麼辦？



台灣營養師許育禎分享以下6種保濕肌膚的好食材，讓冬季皮膚也可以嫩的掐出水分！

6種保濕肌膚好食材（按圖看清👇👇👇）

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1. 多喝水

許育禎說明，肌膚水分的來源是由體內產生，除了往臉上、身上塗塗抹抹之外，記得要多喝水，每公斤體重需要30cc的水，假如一個50公斤的女性，一天則必須喝上1500cc以上的水才足夠。

2. 維他命C

許育禎說，維他命C不僅有美白作用、對抗斑點形成，也可以幫助膠原蛋白合成，讓皮膚看起來Ｑ彈不鬆垮。建議的食材有：柑橘類水果（包含橙、橘子、新奇士等）、番石榴、奇異果、士多啤梨、紅椒等蔬果。

3. β-胡蘿蔔素及維他命A

β-胡蘿蔔素是維他命A的前驅物，吃進體內會轉變成維他命A；而維他命A則具有保護皮膚及黏膜健康的作用，可以預防皮膚的損傷及角質化，保持皮膚的完整性及避免水分蒸發、乾燥及粗糙。建議的食材有：南瓜、紅蘿蔔、番茄、椰菜花、菠菜、番薯、通菜、蛋黃、動物肝臟等。

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4. 維他命E

具有很強的抗氧化功能，能幫助皮膚對抗自由基的破壞、恢復肌膚彈性及延緩老化。建議食材：小麥胚芽、胚芽油、大豆油、芝麻油、深綠色蔬菜等。

5. 必須脂肪酸

許育禎解釋，必須脂肪酸是構成神經醯胺（賽洛美）的重要原料，而神經醯胺是肌膚保濕抗老的重要物質，缺乏必須脂肪酸，就無法合成足夠的神經醯胺，而造成皮膚乾燥、脫屑、衰老等現象。必須脂肪酸來源有：深海魚、各式堅果、葵花油、亞麻籽油、奇亞籽、牛油果等。

6. 優質蛋白質

蛋白質是製造膠原蛋白的主要材料，也是修復受損皮膚，使皮膚組織再生的重要原料，許育禎說，如果體內蛋白質不足，膠原蛋白製造下降，並減少皮膚的保水性及彈性，進而導致皺紋、細紋產生。建議食材：大豆製品（黃豆、黑豆、毛豆）、肉類、魚類海鮮、牛奶、乳酪飲品、芝士、雞蛋等。

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早餐「這樣吃」也能吃出Ｑ彈美肌

另外，許育禎也教大家，透過簡易的早餐或點心搭配，也能吃出Ｑ彈美肌。

1. 無糖乳酪飲品1杯＋堅果1平匙＋番石榴1顆。

2. 水煮蛋1個＋中型番石榴1顆＋無糖堅果奶1杯。

3. 蔬果沙律1盤＋黑芝麻牛奶1杯。



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