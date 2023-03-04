護膚｜小心地雷食物誘發過敏！中醫教這樣吃才能避免皮膚病復發

近期許多民眾參加春酒聚會，餐桌的菜餚不僅油膩，蔬菜量也少，還可能喝酒助興。



這對於皮膚有過敏史或正在治療中的皮膚病患，猶如一場味覺試煉，一不小心就可能因為吃錯食物，而導致皮膚過敏復發，全身搔癢難耐。

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吃得好更要吃得對 應避免誘發皮膚過敏的食物

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師表示，多數皮膚病患者都會小心避開海鮮類、牛羊肉、酒等易引發過敏的食物；蔬食類則是辣椒不能碰，不過有些隱藏性的地雷食物可能引起皮膚病復發的風險，不得不留意。

尤其台灣尾牙或春酒宴席中常見以龍蝦、魚類、螃蟹等海鮮食材為主，象徵高檔豐盛，曾有患者避開油飯上的櫻花蝦，想說只吃油飯應該沒事，結果第2天皮膚開始起疹、發癢，台灣鄭愛蓮醫師說明，爆香乾蝦米炒出來的油飯也一樣不行，乾蝦米不歸屬新鮮的食材，也易使皮膚病發作。

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若皮膚有濕疹、乾癬、異位性皮膚炎（濕疹）或蕁麻疹等問題，加上正在治療尚未完全復原，也都可能因為吃錯食物或攝取過量而復發，即便添加帶子或海參一起炒的青菜，也可能是地雷，有位患者參加宴席時吃了帶子拌炒的青菜，結果回家後濕疹就發作了。

至於零食方面，以堅果類為例，像是腰果、松子、核桃等做成的南棗核桃糕、堅果塔或杏仁、小魚乾等，還有花生、瓜子都需控制份量，難保皮膚問題不會因為食用過多，造成一發不可收拾的地步。

體內濕氣代謝異常皮膚出問題 中醫調理與解毒並重

中醫觀點認為皮膚問題，多半都是體內濕氣囤積，無法正常代謝導致的結果，鄭愛蓮醫師進一步解釋，一旦身體排毒能力降低，本來應該從大小便正常管道排泄的體內廢物，就改從皮膚代謝發出，產生紅癢腫等各種徵兆。有些皮膚病患不小心誤食，可能隔天才發作；嚴重者甚至當天半夜就癢到睡不著，至少2、3天才消退。一般來說，會針對是腸胃、肝氣或元氣虛弱，開立調理脾胃、清肝解毒中藥處方，再加一些止癢藥物，很快就能復原。

然而，本身是皮膚過敏的患者，平時更應多留意食物過敏原。鄭愛蓮醫師曾有1位濕疹病人皮膚已復原，正在調理脾胃問題，某日又發了一大片紅疹，經過問診後，病人才回想起過年吃了不少芋頭，很可能就是復發肇禍者。

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有些人對食物過敏，像是奇異果、黑芝麻或牛奶等，有的不能吃過量、有的一小口就可能有休克的致命風險，這些食物必須避免食用。通常患者經中醫治療後皮膚沒有發癢、脫屑恢復正常後，可以先少量嘗試海鮮、牛羊肉等，循序漸進，確定身體能正常排毒，就可正常進食。

此外，鄭愛蓮醫師提醒，皮膚病患者應少吃生冷食物，脾胃是體內升降系統的樞紐，幫助代謝和吸收，長期下來會導致體內濕氣過重，引發代謝不平衡，進而皮膚病發作，由於人體溫度約35、36度，建議飲食以常溫或溫熱為主，對身體代謝較好。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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