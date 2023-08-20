護膚食物｜番石榴助合成膠原蛋白皮膚Q彈　營養師盤點6種變美食物

想要養出好氣色、好膚質這樣吃就對了！台灣營養師珊珊教你吃「6種變美食物」不僅幫助消化道健康，還讓你氣色由內而外好起來。



台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，養腸可以幫助體內環保，讓消化道更健康，氣色才能由內而外好起來，想要養成水煮肌必備維他命C、膠原蛋白、穀胱甘肽，它們都是養肌膚的好幫手，為此，她也幫大家整理以下「6種變美食物」讓你愈吃愈美：

6種變美食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 番石榴

富含維他命C，尤其紅心番石榴更是C王，可以幫助合成膠原蛋白，讓皮膚澎潤Q彈。

2. 奇亞籽

高達30%比例的膳食纖維含量，幫助增加飽足感、使排便順暢，無疑是養腸甩肉好幫手。

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3. 無糖乳酪

富含身體需要的好菌，可以幫助維持消化道機能。

4. 綠色奇異果

熱量低且富含鉀離子，可幫助消水腫。

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5. 蘆筍

含有熱門的美容成分GSH，幫助維持青春美麗，另外，雖然牛油果也含有GSH，但熱量較高需謹慎食用。

6. 海鮮

屬於優質蛋白質，可以幫助組織修復，尤其是在痘痘或小傷口修復期特別需要，推薦大家白蝦、魚類、花蛤、魷魚、墨魚等低脂海鮮類。

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