護膚食物｜番石榴助合成膠原蛋白皮膚Q彈 營養師盤點6種變美食物
撰文：中天新聞網
出版：更新：
想要養出好氣色、好膚質這樣吃就對了！台灣營養師珊珊教你吃「6種變美食物」不僅幫助消化道健康，還讓你氣色由內而外好起來。
台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，養腸可以幫助體內環保，讓消化道更健康，氣色才能由內而外好起來，想要養成水煮肌必備維他命C、膠原蛋白、穀胱甘肽，它們都是養肌膚的好幫手，為此，她也幫大家整理以下「6種變美食物」讓你愈吃愈美：
6種變美食物（按圖看清👇👇👇）
+3
1. 番石榴
富含維他命C，尤其紅心番石榴更是C王，可以幫助合成膠原蛋白，讓皮膚澎潤Q彈。
2. 奇亞籽
高達30%比例的膳食纖維含量，幫助增加飽足感、使排便順暢，無疑是養腸甩肉好幫手。
相關文章：護膚食物｜濕熱嗜甜易長痘痘？營養師教護膚飲食4招蛋助傷口癒合👇👇👇
+4
3. 無糖乳酪
富含身體需要的好菌，可以幫助維持消化道機能。
4. 綠色奇異果
熱量低且富含鉀離子，可幫助消水腫。
相關文章：護膚食物｜改善膚質5招飲檸檬水助骨膠原生成 飲錯時間愈喝愈黑?👇👇👇
+9
5. 蘆筍
含有熱門的美容成分GSH，幫助維持青春美麗，另外，雖然牛油果也含有GSH，但熱量較高需謹慎食用。
6. 海鮮
屬於優質蛋白質，可以幫助組織修復，尤其是在痘痘或小傷口修復期特別需要，推薦大家白蝦、魚類、花蛤、魷魚、墨魚等低脂海鮮類。
護膚｜小心地雷食物誘發過敏！中醫教這樣吃才能避免皮膚病復發護膚飲食｜亂補膠原蛋白易致肥！配橙汁5營養素助吸收幾時食最好?護膚食物｜改善膚質5招飲檸檬水助骨膠原生成 飲錯時間愈喝愈黑?婦食西瓜飲凍咖啡癱軟肚瀉送院！醫揭1地雷行為 香蕉提子助改善?芋頭營養｜降膽固醇穩血糖防便秘6功效 免發癢2方法點揀靚芋頭？水果冷知識｜空肚食荔枝易血糖飆升 營養師揭6水果不宜早餐吃！
延伸閱讀：
50歲婦人每天喝豆漿「習慣這樣做」 喉嚨卡卡竟罹癌 超多人都踩雷！
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」