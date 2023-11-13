保暖飲食｜桂圓紅棗茶助眠/薑汁奶補鈣　營養師推9種暖身食材茶飲

每當氣溫驟降，許多身體小毛病也開始出現，除了多添件衣服外，體內也需補充一些營養。對此，營養師分享了飲品以及食材上的選擇，讓大家在這個冷冷的天，有個暖暖的身子。



台灣營養師杯蓋在Facebook粉專分享，天冷暖身食材，讓經常喊冷的民眾參考一下。

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1. 飲品選擇

肉桂咖啡：愛喝咖啡的朋友，可以加入ㄧ些肉桂粉，肉桂中的一個成分「肉桂醛」可以助產熱，對於冬天算是非常不錯的食材

薑汁牛奶：薑汁大家都知道天冷吃可以暖身，搭配牛奶除了補充蛋白質外，還可以補充鈣質。

桂圓紅棗茶：桂圓紅棗茶也是冬天最佳飲品，除了暖身以外，也可助睡眠。

洋甘菊茶：洋甘菊茶其中的芹菜素，對於鎮定神經有幫助。

▼薑茶功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 食材選擇

紅色肉類：除了蛋白質外，還可以幫助鐵的補充。

魚類：建議每周至少吃2-3次，增加omega3脂肪酸攝取外，也是蛋白質的來源。

龍眼乾：可以助血液循環。

蒜頭：蒜頭中的蒜素除了助殺菌外，也可護心。

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辣椒：辣椒中的辣椒素，可以促進交感神經活化，助代謝。

蔥：富含硫化物，抗氧化且促血液循環。

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