【保暖食物】抵禦寒冷天氣要飲薑茶　有助緩解手腳冰冷預防感冒

每當氣溫變低，許多人即使身上裹著厚重外套，頭戴著毛帽，頸部繫著圍巾，卻還是直喊冷，營養師建議，天冷時可以隨身攜帶保溫杯，裡面裝盛熱飲，如茶水、薑茶或牛奶、豆漿，只要喝下肚立即覺得身體暖呼呼。

▼薑茶功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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生薑屬於傳統禦寒食材，例如入秋之後有不少人大啖薑母鴨、喝熱湯，台灣台北醫學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，薑的好處不少，除了可以當作料理食材，還能泡成薑茶緩解手腳冰冷，讓身體暖和，兼顧改善體質。

從學理上來說，薑之所以辛辣，在於含有薑酚和薑烯酚，攝取後人體的微血管會擴張，促進血液循環，讓體溫升高，藉此改善手足冰冷、預防感冒。

台灣許多服過兵役的男生對於薑湯一點都不陌生，在野外出操冒雨上課後，回到營區時，廚房早就準備好一大鍋薑湯，只要喝下一大碗讓身體發熱、冒些汗，就不太會受寒感冒。

另外，薑茶也是許多女性的好朋友，生理期時，飲用紅棗薑茶或黑糖薑茶後腹部發熱，感覺就沒有那麼痛，藉此改善下腹悶脹不適。

▼冬天宜吃的紅色食物︰

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蘇秀悅提醒，如果腸胃功能不好、腸胃潰瘍，則應該盡量少吃薑湯、薑茶，或是薑母鴨等刺激性飲料及食物，以免腸胃道更加不適，造成腹痛腹脹。

蘇秀悅建議，如果想要禦寒，除了薑茶之外，熱牛奶、熱豆漿都是不錯選擇，可以讓身體暖和，但熱量較高，怕胖的人可以隨身攜帶熱茶、熱開水。

蘇秀悅提醒，許多人以為寒流期間，飲酒同樣可以讓身體頓時暖和，雖然看似有理，但效果短暫，酒精從皮膚代謝，因此散熱也很快，如果戶外喝酒禦寒，反而增加失溫風險。

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