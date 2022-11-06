保暖食物｜降溫手腳冰冷點算好？營養師推介4種飲品助身體產熱

天冷手腳冰冷，就會想喝點小酒暖身，但是酒退後又會冷，對此，營養師指出，喝這些飲品比喝酒有效。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享，冬天即將來臨，氣溫降低手腳冰冷，許多民眾會喝點酒暖身，但是在退酒後會更冷，因此高敏敏列出四個飲品，養成燃燒體質，自帶暖爐。

按圖了解哪20種食物有助保暖︰

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1. 熱紅茶：茶黃素，促進能量代謝、維持體溫。

2. 黑糖薑茶：薑烯酚，可使身體暖和。

3. 熱可可：可可多酚，保持身體循環力。

4. 肉桂拿鐵：肉桂醛，幫助身體產熱、提高體溫。



另外，高敏敏指出兩種暖身NG飲品，第一是酒精，酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷，喝酒就等於喝油有滿滿的熱量，喝酒後尤其酒精容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，降低身體保護力；第二是濃咖啡，咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳易更冰冷。

▼薑茶功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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高敏敏表示，除了飲品外，平時也可以在料理中加入老薑，薑烯酚可以使身體暖活，來碗蛤蜊薑湯也不錯，也可以吃點辣讓自己流汗，辣椒素能刺激血液循環，但腸胃道敏感的人就不要空腹吃辣，或是可以喝碗蒜頭雞湯、炒菜都加多一點大蒜，蒜素可以增加代謝力，讓身體溫暖。

▼按下圖了解女性怕冷3大原因︰👇👇👇

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在冷冷的天，高血壓、心血管疾病病人應避免從事易離開人群的活動，像是單獨爬山、泡湯等，有運動習慣的民眾，要避開早晚的寒冷高風險時段，在穿衣方面，有穿外套不一定保暖，可以掌握「三文治」穿法，衣服由內到外應該是，棉衣內搭再來是毛衣或背心最後防風防水外套，這樣更能維持體溫。

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