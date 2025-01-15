消委會臘腸｜1款最高糖1條=5粒糖！4品牌最高評分　附揀臘腸6招

消委會檢測臘腸｜消委會曾在不同零售點，包括超級市場、百貨公司、臘味專門店、藥材店及乾貨店等選購了30款臘腸樣本，當中包括16款預先包裝及14款非預先包裝樣本，全部屬高鈉高糖。



消委會臘腸｜預先包裝樣本脂肪鈉含量 與標籤差異大

消委會於2023年12月測試了30款臘腸樣本，測試其營養成分之外，還檢驗重金屬、禁用染色料、防腐劑、塑化劑、多環芳香烴等物質的含量。結果發現大部分樣本屬於高脂、高鈉和高糖。而部分預先包裝樣本檢出的脂肪和鈉含量與營養標籤存在頗大差異。

消委會臘腸｜大部分屬高脂 2款脂肪含量比標示低

16款預先包裝臘腸㯲本檢出的總脂肪含量由每100克19.4克至47.0克；檢出的飽和脂肪含量由每100克6.1克至17.5克。檢出總脂肪含量最高的樣本是「大生海味三花臘腸」，而檢出飽和脂肪含量最高的樣本則是「皇上皇富豐臘腸」，其營養標籤並沒有標示飽和脂肪含量。

「大生海味三花臘腸」檢出的總脂肪及飽和脂肪含量分別比其營養標簽標示高出47.8%和40.7%，超出食安中心 《營養標簽及營養聲獨技術指引》所訂立的20%規管容忍限制。亦有部分樣本檢出的總脂肪、飽和脂肪含量比其標示值低很多，例如「好棧特選三花臘腸」和「好東西本港臘腸」的總脂肪分別比標示值低50.9%和49.3%，而該2款機本的飽和脂肪含量亦分別比其標示值低53.2%和45.4%。

按下圖看消委會預先包裝臘腸檢測：

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消委會臘腸｜糖及鈉含量較標籤高 榮華臘腸1條＝5粒糖

參考食安中心的指引，每100克食物含有超過15克糖，便可以視為「高糖」食物。今次16款預先包裝臘腸，當中13款糖含量超出指引。最高則是香港榮華的「榮華臘腸精選瘦肉臘腸」，每100克含有25.9克糖。另外，2款預先包裝樣本檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%，分别為「價真棧真萫頂級鮮肉腸」及「尚品秘製臘腸皇」，當中價真棧真的臘腸更高出81.0%。

今次全部樣本屬於高鈉食物，製作臘腸含添加鹽或含鹽的調味料，然而鹽含有鈉，攝取過量的鈉會增加患上高血壓、中風和心血管疾病的風險。多考食安中心的指引，如果每100克食物含有超過600毫克鈉質，便可以視為高鈉食物。今次樣本檢出的鈉含量都超出每100克600毫克的水平，所以全部屬於高鈉食物。

今次16款預先包装樣本檢出的鈉含量，由每100克1314.5毫克至1971.6毫克。檢出鈉含量最低的是「大棧加拿全天然臘腸」，而最高則是「祥德一級臘腸皇」。其中2款預先包装樣本檢出的鈉含量比其營養標籤標示值高出超過20%，分別為「金御膳特級臘腸西班牙豬肉」和「價真棧真蓉頂級鮮肉腸」，當中價真棧的臘腸更高出達73.6%。

其中2款預先包装樣本檢出的鈉含量比其營養標籤標示值高。（網上圖片）

食安中心：在標籤上對食物作出虛假說明即屬違法

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。食物安全中心會知會業界，並表示會繼續跟進事件和採取適當行動。

最後，參考世界衛生組纖的建議，一般成人每日的鈉攝取量應於2000毫克，若以每日進食3餐，即是每餐的限量約為667毫克鈉。是次檢出每100克鈉含量最高的臘腸樣本「祥德一級臘腸皇」為例，按包裝標示計算，進食1條便會攝入1029.2毫克鈉，比每餐限量高出約54.3%，並佔每日鈉攝取限量的一半。

選靚臘腸6貼士

6招選靚臘腸（資料圖片）

揀臘腸貼士1：檢視製作膶腸、臘腸的肉品及成分

優質的膶腸應該採用新鮮家禽的肝臟作為腸衣，如鴨膶腸、臘腸應以豬肉作為腸衣內原材料。坊間多在製作臘味過程中加入少許玫瑰酒精提味，但無論膶腸或是臘腸都不應包含過多的添加劑或填充物，以確保臘味製作純正、自然。



揀臘腸貼士2：認明製作膶腸、臘腸的肉品來源

不同地區的肉品所製作出的臘味亦有不同風味，購買前可建議認明肉品的原產地。有些肉品亦帶有有機認證、無帶有抗生素或添加物的認證。



揀臘腸貼士3：觀察腸衣光澤度 勿太油太乾

光澤度是臘味品質的一個重要指標，反映了膶腸、臘腸的口感及味道。購買之前可以觀察腸衣是否呈現出自然的光澤，而不會過於油膩或過度乾燥。



揀臘腸貼士4：留意臘味香氣沒油膉味

若是未真空包裝的臘味，應該可以聞到帶有令人垂涎的香氣，這是由食材和調味品完美結合而產生的自然香氣。若只帶陣陣油膉味，即代表臘味不夠新鮮。



揀臘腸貼士5：檢查臘味包裝、保存方式是否妥當

臘味的保存方式會影響食用時的味道，因此在選購時也要考慮。完成製作臘味後，隨即進行真空處理，可以確保膶腸、臘腸的新鮮和美味。



揀臘腸貼士6：比較製造日期及賞味期限

在選購臘味時，記得詢問店家或觀察膶腸、臘腸外包裝的製造日期及賞味期限，確保食品在最佳食用期限內食用完畢。



資料來源：消委會