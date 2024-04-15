消委會植物奶｜125杯椰奶=1杯牛奶鈣質！維記$14高分過「137°C」

消委會檢測植物奶，植物奶愈來愈受重視，不少因患有乳糖不耐症，不適合飲用牛奶，便以植物奶取締，但兩者的營養是否相若？消委會測試了39款樣本，包括維記、百福、壹品、Topvalu、固力果、137°C degrees等，有19款樣本的總評獲4分或以上，當中泰國137°C degrees杏仁奶，總評分只有2.5分，本地品牌壹品無添加糖豆漿，總評分亦只有3分。



消委會測試的39款植物奶樣本。

分數與價錢未必成正比 百福維記同獲4分

消委會於去年10月在超級市場、百貨公司等不同的零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶。每包售價介乎$6至$62.9不等，測試項目包括營養素、霉菌毒素、金屬污染物，以及除害劑草甘膦含量等。

本地品牌百福及維記的豆奶，價錢大至相若，同樣獲得4分總評分，而日本Topvalu及固力果的杏仁奶，則獲得4.5分。而評分最低的是137°C degrees Almond Milk Unsweetened杏仁奶，只獲2.5分，以$44/1000毫升的價格，分數與價錢不成正比。

豆奶屬於「完全蛋白質」 蛋白質冠絕植物奶。

豆奶屬「完全蛋白質」 蛋白質冠絕植物奶

蛋白質由多種氨基酸組成，當中有9種氨基酸只可從食物攝取，動物蛋白質含這9種必需氨基酸，是「完全蛋白質」，而植物奶當中，只有豆奶屬於「完全蛋白質」，其他植物的蛋白質都屬「不完全蛋白質」，通常缺少一種或多種的必需氨基酸。今次11種豆奶測試當中，只有6種豆奶達高蛋白質水平，亦有6種豆奶蛋白質含量高於低脂奶。

豆奶的平均蛋白質含量為5類植物奶中最高，每100毫升含3.26克蛋白質，與低脂奶的蛋白質含量接近，飲用1杯240毫升的豆奶，已等如成年女性每日建議攝入量14.2％。其餘4類植物奶的平均蛋白質含量均不高，每100毫升只有0.1克至0.66克，飲用1杯只能達成年女性每日攝入量的0.4％至2.9％。而椰子奶及米奶的蛋白質含量較低，需要飲上33.7杯及17.7杯，才可等如1杯低脂牛奶的蛋白質含量，杏仁奶及燕麥奶則需要飲用約5杯。

按下圖看5種高蛋白質植物奶：

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按下圖看5種低蛋白質植物奶：

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不足一半樣本屬高鈣 6.2杯豆奶＝1杯低脂奶鈣質

根據世界衞生組織的建議，成人每日需要攝取1000毫克鈣質，而長者則需要1300毫克，今次只有16款樣本屬於高鈣，包括4款杏仁奶、5款椰子奶、1款米奶、4款燕麥奶和2款豆奶樣本，即每100毫升樣本的鈣含量由23毫克至155毫克。當中4個樣本，「 固力果 」、「 藍鑽石」、「UFC」和「Mighty」，鈣含量更少於低脂奶的一半，只有23毫克至51毫克。

飲用一杯240毫升的豆奶，約為300毫克鈣質，需要飲用6.2杯豆奶才等於低脂奶的鈣質含量。另外，椰子奶的鈣質含量相當低，要飲用125杯，才可達至一杯低脂奶的鈣質水平。另外，消費者需要注意營養標籤上的鈣含量，並計算實際鈣質攝取量，以免被包裝上的高鈣字眼誤導。

按下圖看5種鈣含高量植物奶：

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按下圖看5種鈣含量低植物奶：

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超過6成營養資料不符指引

今次樣本的標示，發現26款樣本均有營養素標示值與檢測結果的差距不符。除了可能是標籤出錯，或由於植物奶不時會出現分層和沉澱情況，雖然實驗室的既定程序會把樣本均勻混合進行測試，惟仍可能有沉澱物緊緊依附在包裝，或導致測試結果有差距。

26款樣本均有營養素標示值與檢測結果的差距不符。

植物奶小知識

1）植物奶可以代替牛奶？

測試結果顯示，豆奶的蛋白質平均含量是5類植物奶之中最高，與低脂奶最接近。大豆的蛋白質亦是完全蛋白質。其餘4類植物奶的蛋白質為不完全蛋白質，如果希望以植物奶代替奶類，吸收鈣質等礦物質及維他命便要注意。



2）如何得知植物奶是否經過增強營養？

消費者選購有增強營養的植物奶，要細閱成分表，有列出表示添加了營養素作營養增強。



3）植物奶有致敏風險嗎？

大豆、麩質、杏仁以及其他堅果是常見於植物奶的致敏原。消費者應於揀選植物奶時細閱標籤上的成分列表及致敏原提示。



4）利用植物奶沖調飲品有什麼需要注意？

牛奶和植物奶或會用於調製咖啡、熱朱古力等飲料。惟攝取過量咖啡因會增加鈣質經尿液排出。



5）飲植物奶可助入眠？

植物奶的原材料例如杏仁、燕麥、米、大豆和椰子，都含可幫助入眠的物質，惟失眠可能是疾病或心理問題造成。



6）嬰幼兒可否以植物奶代替奶類？

嬰幼兒需從母乳或配方奶中攝取成長必要的營養。即使患乳糖不耐症，父母都不應自行以植物奶取代奶類。



測試結果顯示，豆奶的蛋白質平均含量是5類植物奶之中最高。（網上圖片）

參考資料：消委會