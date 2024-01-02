消委會｜芝麻油檢出塑化劑超標 冠益華記超79倍！消委會麻油3建議

消委會今次測試了市面35款較常見的芝麻食品樣本，所有檨本沒有檢出2種望化劑BBP、DIDP、除害劑環氧乙烷及2氯乙醇等。全部芝麻樣本沒有檢出致病菌沙門氏菌及蠟樣芽孢桿菌。



消委會於從超市及百貨公司的食品部搜羅了35款較常見的芝麻食品樣本。

消委會於2022年11月至12月從超市及百貨公司的食品部搜羅了35款較常見的芝麻食品樣本，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。

3款芝麻油1款芝麻粉檢出塑化劑超標。

3款芝麻油1款芝麻粉檢出塑化劑超標

消委會是次測試了DEHP、DBP、DIDP、DINP及BBP，根據歐盟訂明這五種塑化劑的水平，DEHP和DBP為每公斤不多於1.5毫克及0.3毫克；而DIDP及DINP合計為每公斤不多於9毫克；BBP則為每公斤不多於30毫克。

檢出DBP的樣本有3款芝麻油、2款芝麻粉及1款芝麻醬 。「冠益華記芝麻油」、「同珍小磨麻油」及「点点綠100%純黑芝麻粉」超出食安中心的水平。其中冠益華記芝麻油DBP及DEHP檢出每公斤24毫克DBP，超出標準0.3毫克79倍，其樣本亦檢出每公斤71毫克DEHP，超出標準1.5毫克逾46倍。另外，檢出DEHP的樣本有16款芝麻油、3款芝麻粉及1款芝麻醬。「淘大極品醇香黑芝麻油」，每公斤3.6毫克，已超出食安中心的水平。檢出DINP的梯本有5款芝麻油及1款芝麻粉，惟檢出量沒有超出食安中心的水平。

檢出量最高的樣本為「淘大極品醇香黑芝麻油」。

13款芝麻油檢出致癌物 可影響生殖系統

今次測試中，13款芝麻油樣本驗出3-MCPD，驗出量介乎每公斤120微克至2300微克，數值差距極大。檢出量最高的樣本為「淘大極品醇香黑芝麻油」。雖然現時香港沒有有法例規管食油中3-MCPD。然而参考歐盟訂定的標準，3-MCPD的最高含量上限均是每公斤2500微克，全部機本均沒有超出歐盟標準。

氯丙二醇脂肪酸酯 (3-MCPDesters， 3-MCPDE) 是油脂超過160度的反應而形成，3-MCPDE在胃腸道內被大幅水解並釋放出3-MCPD。根據聯合國糧食及農業組纖、世界街生組纖聯合食品添加劑委員會及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟功能、中櫃神經系統及影響雄性的生殖系統。

飽和脂肪酸含量最高是「芝初」的15.0克。

食用麻油要留意飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量

飽和脂肪酸主要是來自動物脂肪會令血液中的壞膽固醇，以每100克計算，芝麻油組別的平均飽和脂肪酸含量是13.5克，芝麻粉組別的是7.3克，芝麻醬組别的是9.4克。飽和脂肪酸含量最高及最低的芝麻油樣本分別是「芝初」的15.0克和「同珍」的10.4克，兩者相差只有約44%。含量最高及最低的芝麻粉樣本分別是「佳之選」的7.7克和「点点綠」的6.7克，兩者相差只有約15%。含量最高及最低的芝麻醬樣本分別是「多多」的13.2克和「芝麻屋」的7.4克，两者相差约78%。以每日攝入2.000千卡的成人計算，食用9克樣本中含量最高的「同珍」芝麻油，便會攝入約1.35克飽和脂肪酸，佔世界街生組纖建議的成人每日攝取上限約6.1%。

反式脂肪酸會令血液中的壞膽固醇上升，同時又會減少好膽固醇，長期進食大量反式脂肪酸會增加患心血管疾病的風險。以每100克計，芝麻油組別的反式脂肪酸平均含量是0.472克，芝麻粉組別的是0.045克，芝麻醬組別的是0.063克。3款芝麻油、1款芝麻粉及1款芝麻醬樣本沒有檢出反式脂肪酸。

反式脂肪酸檢出量最高的樣本是「東和冷壓初榨黑芝麻油」，而檢出量最低的樣本是 「Kobebussan Black Sesame Powder 」，以1周每日攝入2000千卡的成人計算，食用1份10克樣本「東和冷壓初榨黑芝麻油」，便會進食約0.101克反式脂肪酸，佔世衛建議的每日成人攝取上限約4.6%。

按下圖看消委會20款芝麻油檢測報告：

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營養標籤與測試結果的羞距甚大

比較各樣本的營養標簽標示值與測試結果，發現2款檬本包括「同珍」及「健康時代」的飽和脂肪酸的測試結果分別高於標示值約112%及25.9%。另外，2款樣本包括「志成」和「同珍」的反式脂肪酸的測試結果分別高於標示的89.7%及169%。7款樣本包括的反式脂肪酸的測試結果不達標示為「0」的定義。以上相關的樣本資料已交食安中心跟進。

消委會選購芝麻製品3大建議

1）查看包裝上的產品描述

留意成分表，選擇沒有添加糖的芝麻醬，以及選擇只有芝麻成分，或芝麻成分排在配料表的較前位置的芝麻食品。

2）選擇不飽和脂肪酸較多

選購麻食品時，應選擇營養標簽顯示不飽和脂肪酸較多，飽和脂肪酸、反式脂肪酸較少的產品。

3）芝麻食品儲存在除涼乾燥地方

芝麻食品應避免陽光直接照射，而使用芝麻食品煮食時，應避免高溫的烹飪方法例如油炸。開封後儲存在雪櫃內，盡量在2至3個月內用完。如果芝麻食品發出油膉味，芝麻粉受潮發霉，即表示該產品己經變壞，應立即丟掉。如果芝麻醬出現油醬分離的情況，可能因長時間靜止存放所致，進食前應用乾淨的勺子拌勻。

麻油中「維他命E」則有抗氧化的作用，可以幫助清除自由基及延緩老化。

芝麻油營養高 可抗老補肝

麻油、黑芝麻油，是從芝麻中提煉出來的。麻油中「維他命E」則有抗氧化的作用，可以幫助清除自由基，延緩老化、提升肌膚的柔軟度與彈性。有中醫師就表示「食用麻油能滋補肝腎，潤脾血、故不老」，認為麻油是滋補氣血的聖品，有助於肌膚保養。

而黑芝麻油的營養價值非常高，除了大家都知道的護髮和幫助睡眠外，它更是世界衛生組織列舉的三大好油之一，有促進身體的新陳代謝、抗衰老、減少體內脂肪囤積等功效。

參考資料：消委會