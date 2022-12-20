冬至冷知識｜傳統習俗吃湯圓背後故事有洋蔥？湯圓妙用測生仔或女

每到冬至這個日子，大家總認為一定要來碗湯圓，慶團圓、平安長一歲，不過，吃著又香又Q湯圓的同時，你可知道冬至吃湯圓的習俗的由來為何？背後又代表著什麼意義呢？



冬至是幾月幾號？日期竟然每年不一樣！

2022年的冬至日期是12月22日，與2019年相同，但2021年則是在12月21日，為什麼會不一樣呢？冬至這天，太陽正好直射在地球南迴歸線上，因此會是北半球國家日照最短的一天，每年幾乎落在農曆12月21日、22日或23日，農曆日期則跟清明節一樣沒有固定，因此又被稱為「活節」。

冬至為何要吃湯圓？冬至禁忌（按圖👇👇👇）

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因為白天最短、夜晚最長，所以古人將這「陰極之日」視為迎接陽氣的日子，重要性較其他節氣高上一些，甚至好比過年，古代人常說「冬至大如年」，它也有著「亞歲」的別稱。

《後漢書》曾記載：「冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽事，擇吉辰而後省事。」漢代官員為了慶賀「冬節」通通放假一天。明朝則有著：「家家搗米做湯圓，知是明朝冬至天。」的俗諺。據聞，唐宋時代帝王也會在這天舉行盛大的祭天祭祖儀式。數百年來，看重程度得以想見。

吃湯圓的傳統習俗到底從哪來的？揭冬至由來與背後故事

冬至為何要吃湯圓？由來其實眾說紛紜，其中一個通俗的傳聞，是閩南曾有一對貧窮夫妻帶著小女兒，妻子死後，丈夫為了籌安葬費而決定賣掉女兒。女兒一聽難過得昏了過去，她的爸爸便緊張得要了一碗米湯和幾個糯米圓灌醒她。

他們互相推讓，誰也不忍心把糯米圓吃光，深怕一吃，就是永遠的分離了。多年後，賣給有錢人家做丫頭的女兒突發奇想，在家門口門環掛上兩個又大又圓的糯米圓，只盼爸爸能來和她相認。一年又一年，雖然不知道她有沒有找到爸爸，吃糯米圓的習俗卻在閩南地區愈來愈興盛。

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後來，吃湯圓成了中國民間廣泛流傳的習俗，窮人吃純糯米做的小圓仔，有錢人則可以包進糖和花生粉做成比較大的「圓仔母」。大人認真動手做，小朋友則在一旁做成各種鳥獸形狀，俗稱「雞母狗仔」。也由於冬至陰陽交替，許多人深信吃了就會快快長大，「吃了就會多一歲」的說法就是這樣來的。南宋文人陸游作品中更曾提到：「吃盡冬至飯便添一歲」。

傳統延續久了，那又紅又白的圓圓外觀也被解釋為「團圓」、「圓滿」，正好迎了中國人熱愛好兆頭的心意，至今於中華文化中已是不可動搖的老習俗。

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除了填飽肚子，湯圓的妙用可不少！

不只吃幾口應景，古人對於湯圓，可是運用得很徹底啊，從幾個小圓仔，就能判定一個人的未來運勢。

例如，孕婦把搓好的湯圓放到火爐前烘烤，如果脹破就會生男的，沒脹破就生女的。另一說則是，取一把湯圓放在篩子上，兩顆兩顆拿出來，最後剩一顆就代表生男的，沒剩就代表生女的。

古人也深信，隨意盛一碗湯圓，每匙舀兩顆，已婚者一定不會剩下，未婚者則會剩一顆。當然，這說法可不可信就無從查證起了。此外，也有嗜賭者會用湯圓來測測自己的金錢運。

南方吃湯圓，北方吃餛飩、餃子

台灣人大多接受閩南文化薰陶，因此冬至吃湯圓，但在中國北方，其實更多人習慣在冬至這天吃餃子，有著「冬至餃子夏至麵」的說法。杭州人喜歡吃餛飩，浙江人則習慣在這天吃蕎麥麵。夠特別了吧？

早期受中華文化影響很深的日本人，同樣將冬至這天視為「太陽的起點」，不過他們的習慣，多數人一定都不知道，他們喜歡吃南瓜招「金運」，以及泡個柚子澡祈求無病無痛！

看完這些，你是否更懂為什麼這天該吃點湯圓了呢？肚子開始咕嚕咕嚕叫的話，不妨附近找家湯圓店解饞吧！吃下肚的不只甜甜滋味，更是中華文化千百年流傳下來的經典回憶。

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冬至的禁忌

1. 吃湯圓避免「單數」：因為吃單數可能會增加「落單」的可能性。另外，紅、白湯圓分別代表人緣與姻緣，兩種顏色的湯圓都該吃下肚。

2. 避免在外逗留：冬至當天白天最短、夜晚最長，大約下午5、6點天色就會轉黑，根據民間信仰，陰氣也會隨之變重，所以盡量不要在外逗留。

3. 冬至前後不宜結婚：在傳統禁忌中，結婚盡量避開「四立四至」，古人認為這是不吉的「四絕日」及「四離日」。另外像是搬家入厝、開工開業或是動土興建也都應該盡量避免。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼數百年來，冬至一定要吃湯圓？課本沒教的真正由來，揭多數台灣人不知道的背後意義】