補鐵飲食｜盤點10種補鐵食物多吃豬紅　動物性所含鐵質更好吸收

車厘子、提子乾、紅豆湯、米血糕、豬潤、豬血（又稱豬紅）湯，哪一個最補血？營養師表示，其實維他命C可以幫助鐵質吸收，有4種水果能提升補鐵效率，適合搭配食用。



台灣郭彥廷營養師表示，許多人常說的補鐵聖品車厘子、提子乾，含鐵量根本是後段班。補鐵、補血，其實可以「以形補形」像是豬血、鴨血、內臟類含鐵豐富，而且相較於植物來源，動物性食物所含的鐵，是較好吸收的血基質鐵。

10種補鐵食物（按圖👇👇👇）

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以下整理常見食物含鐵量，想補鐵的朋友們千萬別吃錯：

1. 豬血（豬紅）：28毫克/100克

2. 鴨血：16毫克/100克

3. 鵝肉：14毫克/100克

4. 豬血糕：13毫克/100克

5. 豬潤：10毫克/100克

6. 文蛤（沙白）：8毫克/100克

7. 紅豆：7毫克/100克

8. 紅鳳菜：6毫克/100克

9. 提子乾：1.5毫克/100克

10. 車厘子：0.2毫克/100克



台灣北投健康管理醫院陳詩昀營養師表示，補鐵不能光吃鐵質就好，腸道對於二價的血紅素鐵吸收率較高，維他命C可使食物中的三價鐵還原成二價鐵，增加鐵質在腸道的吸收率。維他命C第一名的水果為番石榴，也可以吃奇異果、橙、士多啤梨等水果。

缺乏鐵質7症狀（按圖👇👇👇）

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陳詩昀說明，由於鈣跟鐵在人體吸收上面比較競爭，在人體的吸收具有拮抗作用，不能同時一起吃。另外，補鐵的過程中，不適合同時飲用咖啡、茶，因為這些飲品含有多酚，會導致人體不容易吸收，擁有豐富鈣質的牛奶也不行，若要補鐵或吃鐵質食物，要盡量跟這些飲品隔開時間，最好間隔2小時以上。

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