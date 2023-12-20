高血脂飲食｜降血脂能不吃藥？營養師2招降血脂/膽固醇 日吃3碟菜

降血脂一定要吃降血脂藥嗎？如何透過飲食和保健食品輔助，來達到降血脂目標？



就有營養師分享保健食品紅麴、植物固醇、魚油，針對這3種哪種對於降血脂和降膽固醇效果最好。

改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師林逸昕分享，想改善膽固醇過高，可透過低油飲食和高纖飲食是最無負擔的控制方法。

1. 選擇低油飲食

- 每天油脂攝取佔總熱量的20～30%、纖維質要25～35克。

- 小心豆魚蛋肉類食物潛藏的油脂：五花肉、豬皮、豬腳、焢肉。

- 選擇低脂瘦肉：去皮雞腿、雞胸肉、蛋白、魚肉、豆製品（非油炸）。



2. 高纖飲食

- 每天要吃青菜3碟以上，千萬不能再淋上動物油。

- 小心烹調用到飽和脂肪高的油脂：豬油、雞油、牛油等。

- 選擇烹調用油：橄欖油、苦茶油、亞麻仁油。



然而，由於長期不正確的飲食習慣，很多人難以堅持，建議依照個人狀況尋求營養師的協助，進行調整，可以更有效達到降低膽固醇的目標。

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降血脂吃紅麴有效嗎？

林逸昕提到，有許多患者詢問：「吃紅麴有哪些功效？能降膽固醇和降血脂嗎？」對於這疑問，他回覆說紅麴有這些功效：

1. 有γ胺基丁酸(GABA)：具降血壓功效。

2. 有Monascin與Ankaflavin：具抗發炎效用和調節血脂肪。

3. 有Monacolin K與降血脂藥Statin類結構相似：能抑制合成膽固醇所需酵素HMG-CoA的活性，達到降低膽固醇效果。

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紅麴禁忌

1. 避免與西柚或柚子類水果一起食用。

2. 特殊族群建議詢問醫師或營養師再食用：例如肝腎功能不全、孕婦、嬰幼童等。

另外，林逸昕分享，最近一項刊登在《美國心臟病學會雜誌》（JACC）的研究發現，紅麴在降低膽固醇方面效果優於其他保健食品，前三名分別為：紅麴、植物固醇、魚油，雖然未達到降血脂藥物的效果，但仍有降低膽固醇的趨勢。

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降血脂能不吃藥？

林逸昕建議降血脂要養成低油高纖的飲食習慣，再來搭配紅麴比較容易達到降血脂效果，保健食品可以選擇紅麴、植物固醇、魚油，持續執行3～6個月沒效果，建議和醫師討論是否要服用降血脂藥物。

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