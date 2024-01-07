薑茶功效｜黑糖薑母茶消脹氣防中風！3類人最啱飲 想驅寒勿揀錯薑

冬天一到就是要喝黑糖薑母茶暖暖身心，台灣營養師于慈表示，黑糖薑母茶除了可以暖胃暖身外，也能夠幫助將經血排乾淨，還能消除脹氣，緩解腸胃不適，並且能夠促進血液循環，減少罹患心血管疾病風險。



驅寒要揀什麼薑？

于慈表示，黑糖薑母茶是不少人喜歡的冬天飲品，有些人會害怕辣辣的口味，但黑糖薑母茶當中的黑糖，剛好中和了薑的辣度，很適合大家在冬天飲用，不過如果想要自己煮黑糖薑母茶的話，記得薑要選老薑或薑母才有暖身的效果。

適合喝薑茶的3種人（按圖👇👇👇）

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1. 經期來會不舒服的女生

黑糖富含鈣質等礦物質，可以提供足夠的血鈣，幫助子宮收縮，把經血排乾淨。于慈補充，鈣也和神經傳導有關，所以也能舒緩焦躁、平復情緒；而薑茶則含有生薑醇，除了能溫胃，還具有抗氧化、抗發炎的功效。

2. 消化不良的人

容易肚子脹氣的人也很適合喝薑茶！于慈解釋，薑辣素可以幫助放鬆消化道，還可以促進胃酸分泌，所以具有幫助消化、消脹氣效果，不過如果有胃潰瘍或腸胃炎的人就不建議喝。

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3. 想預防心血管疾病的人

薑茶能幫忙促進血液循環，所以具有暢通血管的功效，能減低中風、罹患心血管疾病的風險。于慈提醒，不過有在吃抗凝血劑的人要注意了，喝薑茶一定要適度，不可以喝過量，以免增強藥性。

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