食物中毒｜薯仔放雪櫃1現象全個是毒！保鮮2關鍵放1個月都冇問題

薯仔除了發芽，變色了也不能吃！台灣營養師郭彥廷分享，有天突然發現雪櫃中已經放一陣子的薯仔，由於薯仔沒有發芽，只是表皮有點變色青青的，便想說應該還可以吃。殊不知一吃完，當晚立刻「茄鹼中毒」噁心、反胃、肚子痛。



郭彥廷說，一個月前買了薯仔放雪櫃，結果忘記它的存在，有天突然看到薯仔，便想煮來吃。雖然看到薯仔外表覺得有點變色，青青的，但因為丟掉很可惜，因此煮了薯仔來吃。沒想到吃完沒多久開始反胃噁心，休息過後更不舒服，而且肚子也愈來愈痛！

發芽食物能不能吃？（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：【食物安全】大蒜發芽營養更高 洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？

薯仔發芽、表皮發青整顆都有毒

「身為營養師，居然吃到有毒薯仔，真是慚愧」郭彥廷說，薯仔一旦發芽或表皮發青，不只發芽或發青部位，整顆薯仔都會產生有毒物質「茄鹼」。郭彥廷說明，有些茄鹼含量高的薯仔吃起來舌頭會麻麻的。而常見的茄鹼中毒症狀包括舌咽麻癢、胃部灼痛、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等。發生中毒的時間多在食用後2～24小時，腹瀉的情形可能會持續3～6天。

薯仔一旦發芽或表皮發青，不只發芽或發青部位，整顆薯仔都會產生有毒物質「茄鹼」。（Unsplash/Lars Blankers）

根據台灣衛生福利部資料，薯仔的茄鹼含量應低於每公斤200毫克，在此劑量下對人體無害，一般薯仔茄鹼的含量約為每公斤50～100毫克，不會對人體造成傷害，也不至於引起中毒。但是薯仔發芽後或遇光照表皮發青，毒素可能會增加5～6倍，即使挖除了發芽的部分，毒素仍然存在，而且烹煮時不會破壞茄鹼，煮熟後食用仍會中毒。郭彥廷提醒，食物盡量要趁新鮮吃，如果變質，例如薯仔發芽或轉青綠色，千萬別因為怕浪費而導致食物中毒。

相關文章：【入廚貼士】10種蔬菜水果正確保存方法 洋蔥、薯仔不能一起放？👇👇👇

+ 6

存放薯仔2大關鍵：低溫、避光

郭彥廷補充，正確存放薯仔的關鍵在於「低溫和避光」。做好這兩點就可以延長保鮮。不過每位消費者購買的薯仔新鮮程度不同，若是剛採收的新鮮薯仔，雪櫃冷藏超過1個月也沒問題。但從超市購買的薯仔，有可能因為沒有避光，加上配送途中回溫，所以冷藏1～2周就得儘速吃完，建議所有食材還是趁新鮮吃最好。而且薯仔不管存放多久，吃之前都應該要再次檢查是否變綠、出現芽點。

延伸閲讀：

海帶芽的多種好處：降膽固醇、除熱氣！海帶芽推薦食譜 搭配1物改善關節僵硬

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

