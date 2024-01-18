大寒節氣 | 天冷忌大補 中醫教多吃根莖類食物補虛 附3款養生湯水

大寒，是二十四節氣中的最後一個節氣，「大寒到頂點，日後天漸暖。」，在這個節氣之後陰氣逐漸減弱，陽氣逐漸增強。而古時農民們亦會以大寒這天的天氣來預估來年農穫多寡。「大寒不寒，春分不暖。」若大寒這一天如果天氣不冷，那麼寒冷的天氣就會向後延伸，來年的春分時節天氣就會十分寒冷，收成便會有機會未如理想。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



煮牛羊宜加白蘿蔔、白菜平衡

大寒要遵循養陰溫陽的原則，這個時候就不要大補特補了，陽氣偏盛、易上火的人，更不要刻意進補，可以逐漸轉向清淡飲食。進補時，加入一些調節的食物作平衡，如煮牛羊肉時，加入一些白蘿蔔、白菜等。大寒節氣可以以溫食為主，進補量將要逐漸減少，以順應由冬入春的季節變化。在這段時節裡可多食用一些大棗、黑豆、核桃、黑芝麻、桂圓、木耳、銀耳等。

大寒飲食仍應重視補充熱量。植物的根莖是儲存營養的地方，這些部份由於營養多元能量充足，對人體來說則有補虛的效果，我們可以多吃如芋頭、地瓜、山藥、馬鈴薯、南瓜等。而這時還需清利腸胃，適當吃一些健脾祛濕的食物，如山楂、柚子、粥等。

大寒飲食4大重點：



1. 進補時加調節食物如白蘿蔔、白菜作平衡

2. 多食用大棗、黑豆、核桃、黑芝麻、桂圓、銀耳等

3. 多吃根莖如芋頭、地瓜、山藥、南瓜等

4. 適當吃健脾祛濕食物如山楂、柚子、粥等



中醫推介三款適合全家大寒養生湯

一、粟米黑豆烏雞湯

材料：粟米2個、核桃30克、黑豆80克、烏雞350克。

功效：滋陰健脾、補肝益腎。

二、淮山蓮藕蓮子湯

材料：淮山30克、蓮藕2個、蓮子20克、紅蘿蔔2個。

功效：益腎健脾、補肝養血。

三、白蘿蔔牛肉湯

材料：白蘿蔔500克，牛肉300克。

功效：消食健脾、益氣升陽。

注意：小朋友飲用量減半。

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註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》

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