旺角人氣放題店任食人參果！降血壓抗衰老13功效 挑選3招紫紋要少

上月旺角新開張了一間人氣日式放題店，除了提供刺身、壽司、炸物等放題常見食物之外，在水果區亦出現一種神秘生果。有顧客坦言不認識這個物種，大膽取了5、6個嘗嘗味道。原來，這款黃白色帶紫紋的水果名為「人參果」，具有「抗癌之王」、「補鈣之星」的美譽，對身體高達13種好處和功效，源由和味道則與人參毫無關係。



放題驚見特別水果，令人忍不住好奇。（photo-ac）

一般放題店也會提供水果，常見的是西瓜、蜜瓜、哈密瓜和菠蘿等，而進駐旺角帝京酒店新開張的人氣放題店「殿 大喜屋」則提供一款特殊的水果「人參果」，與別不同。這款黃肉紫紋、味道淡淡、口感像鮮棗的果實，到底是什麼來頭呢？

「人參果」任食放題回本？

人參果和人參並沒有關係，是一款秋冬當造的水果。雖然名字感覺「富貴」，事實上價錢屬於平民水果，在街市就可以買到，大約$3至$4一粒，$20就有一磅。餐廳3小時任食放題最平$338起，提供超過100款日式料理，有松葉蟹腳、三文魚、油甘魚、北海道帶子、金槍魚腩、海赤蝦等；還有多款壽司、一品料理、炸物、天婦羅、蒸焗鐵板等。如果想在放題吃到回本，人參果並非首選。

雖然價格不高，但人參果含有多種營養素，對身體有很多益處，在放題店中亦屬於健康之選。

人參果雖不「回本」，但是健康、高營養。（網上圖片）

人參果高13大好處 降血壓防便秘

人參果，又叫香瓜茄，外表呈橢圓型，淡黃色帶紫色條紋。人參果在熟透之後可直接食用，果肉軟而多汁、無核，咀嚼後會有黃瓜的味道。好不好吃真是見仁見智，但人參果卻對身體有極多的好處，是一款高營養水果。

●抗氧化、延衰老：成熟的人參果含豐富抗氧化物，如多酚和黃銅化合物，能保護細胞，並減少患上慢性疾病的風險。

●降血壓：含有鉀質，可促進身體排走多餘水分，達至降血壓和維拎正常規律的脈搏。

●防便秘：人參果高纖，含豐富非水溶性纖維，有助預防和治療便秘等腸胃問題。

味道在放題店中屬解膩之選。（網上圖片）

除此以外，人參果低脂、低糖，含豐富維他命C、蛋白質，還有19種胺基酸、鈣、鎂等10多種人體必需的礦物質和徵量元素，很容易被人體吸收和利用。它還有以下的功效：

●助抗癌

●降血糖

●消炎

●補鈣

●美顏

●強心

●補腎

●生津止渴

●補脾健胃

●調經活血

揀人參果3大重點 紫紋要少

人參果在秋冬最為當造，如果想挑選好食多汁的人參果，可以從3個方向入手：

1.形狀飽滿

2.外皮微黃，白色代表果實太生

3.紫色花紋少，多紋代表未成熟便被摘取，口感不是最佳