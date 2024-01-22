健康飲食｜蛋黃助記憶力 三文魚改善腰背痛　預防6種常見毛病飲食

身體的保養應該在日常落實，預防勝於治療才是最有效的，營養師建議，若有忘東忘西，可以多吃含魚油、卵磷脂；眼睛不適多，可以吃含維他命A、葉黃素、玻尿酸。



台灣營養師彭逸珊在Facebook建議，大家平時光是工作、生活就忙翻，沒時間和自己的身體對話，有時忙起來真的也只能吃點小東西果腹，先求不餓再求營養，但整天下來一定會做到平衡。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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相對的如果忙到三餐都隨便吃，短時間不會有狀況，但這是溫水煮青蛙，等到疾病上身時就不是單純多吃什麼保健品或藥物就能逆轉的，選擇對的食物身體會給你相對應回饋，慢慢養成習慣對自己的身體健康負責。

彭逸珊提出六種食材，可以忘東忘西、眼睛不適、腰痠背痛、抵抗力下降、關節卡卡以及排便不順，不管是已經出現症狀還是想要預防勝於治療都適用。

1. 忘東忘西：

建議可多吃含魚油、卵磷脂的食材，像是深海魚、蛋黃，幫助補充腦部營養。

2. 眼睛不適：

建議可多吃含維他命A、葉黃素、玻尿酸的食材，像是蛋黃、紅蘿蔔、番薯葉等。

得舒飲食5原則（按圖看清👇👇👇）

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3. 腰痠背痛：

建議可多吃含鈣質、維他命D的食材，像是乳製品、三文魚、傳統豆腐等。另外，日曬也可強健骨骼。

4. 抵抗力下降：

建議可多吃含蛋白質、植化素的食物，像是魚肉、蒸蛋及多色蔬菜。

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5. 關節卡卡：

建議可多吃含玻尿酸、魚油及二型膠原蛋白的食材，能夠維持健康體重，適度補充保健品。

6. 排便不順：

建議可多吃含纖維、酵素的食材，像是蔬果、全穀類等，以及也要多喝水分。

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