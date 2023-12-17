免疫力｜體溫低1度免疫力降30%！5種食物增抵抗力 蘑菇強化呼吸道

隨著冬季的到來天氣逐漸轉冷，體溫每降低一度，免疫力就會下降30%。



在保持身體溫暖的同時，我們可以透過飲食來增強自身免疫力，多攝取以下舉列的五種食物，防止細菌和病毒的入侵，保護身體健康 !

這5種食物可提升免疫並強化呼吸道（按圖看清👇👇👇）

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1. 益生菌

當腸道裡有足夠的益生菌時，它們能排擠不良菌，進而修復腸道黏膜，改善腸道通透性，防止細菌、病毒和毒素進入血液，從而減少免疫系統的反應。

2. 三文魚

三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸，除了抗發炎作用外，還富含維他命D。維他命D能活化巨噬細胞，調節免疫功能，有助於降低上呼吸道感染的風險。

3. 蠔

蠔富含鋅，這種元素參與細胞的複製、分裂和修復，有助於保持皮膚和黏膜組織的完整性。充足的鋅能促進T細胞和自然殺手細胞的成熟，有助於人體抵禦外來病菌。

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4. 蘑菇

蘑菇中的β-葡聚醣最有效的抗腫瘤和免疫調節劑，可調節免疫細胞及降低呼吸道感染。

5. 大蒜

大蒜因含有30多種含硫化合物而被譽為天然抗生素，其中有機硫化物是其主要生物活性成分，具有抑制和消滅有害細菌的能力。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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