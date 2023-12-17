免疫力｜體溫低1度免疫力降30%！5種食物增抵抗力 蘑菇強化呼吸道
撰文：Heho健康
出版：更新：
隨著冬季的到來天氣逐漸轉冷，體溫每降低一度，免疫力就會下降30%。
在保持身體溫暖的同時，我們可以透過飲食來增強自身免疫力，多攝取以下舉列的五種食物，防止細菌和病毒的入侵，保護身體健康 !
這5種食物可提升免疫並強化呼吸道（按圖看清👇👇👇）
+3
1. 益生菌
當腸道裡有足夠的益生菌時，它們能排擠不良菌，進而修復腸道黏膜，改善腸道通透性，防止細菌、病毒和毒素進入血液，從而減少免疫系統的反應。
2. 三文魚
三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸，除了抗發炎作用外，還富含維他命D。維他命D能活化巨噬細胞，調節免疫功能，有助於降低上呼吸道感染的風險。
3. 蠔
蠔富含鋅，這種元素參與細胞的複製、分裂和修復，有助於保持皮膚和黏膜組織的完整性。充足的鋅能促進T細胞和自然殺手細胞的成熟，有助於人體抵禦外來病菌。
相關文章：健康飲食｜紅色護心紫色抗衰老 營養師推7色彩虹食物提升免疫力👇👇👇
+18
4. 蘑菇
蘑菇中的β-葡聚醣最有效的抗腫瘤和免疫調節劑，可調節免疫細胞及降低呼吸道感染。
5. 大蒜
大蒜因含有30多種含硫化合物而被譽為天然抗生素，其中有機硫化物是其主要生物活性成分，具有抑制和消滅有害細菌的能力。
免疫力｜防感冒營養師推9蔬菜增抵抗力 加1食材煮成湯自癒力提升扺抗力｜常攝1類油易致慢性發炎 5招增免疫力多吃9食物補奧米加3增免疫力｜泳池暗藏腹瀉危機！醫生2招減感染奇異果助腸道修復護肺食譜｜香蒜雙菇蝦仁養肺強化呼吸道 杏鮑菇如何處理更入味？防疫飲食｜蒜菠菜抗炎減上呼吸道感染 營養師推6種營養增免疫力新冠肺炎｜提升呼吸道免疫力防疫 營養師建議多吃這種顏色食物
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」