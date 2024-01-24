保暖食物｜營養師推8食物養血增禦寒力唔只薑茶　1種腎病患者慎食

天氣說變就變！入冬以來最強冷空氣來臨，低溫下探6度以下，有哪些食物吃了可以暖身？營養師列出8種，包含紅豆、肉桂、薑茶、朱古力、南瓜、紅棗、蒜頭、胡椒。



台灣營養師蔡濰安在臉書粉專「濰濰營養師 認真生活」中發文分享，8種食物能夠幫助身體循環代謝、增強禦寒能力。

1. 紅豆：含有蛋白質、膳食纖維、維他命B群和礦物質，可健胃、生津、去濕、益氣，因此吃紅豆可以暖身；但含有高鉀，腎臟病友記得依照病況適量食用。

2. 肉桂：含有「肉桂醛」能幫助身體提高溫度、促進代謝， 喝咖啡或吃甜點時，灑一些肉桂粉不但提升風味，還能抗寒保暖。

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3. 薑茶：能擴張血管，增加血流、提高體溫，還有抗發炎、抗氧化功效，有助緩解寒冷不適。

4. 朱古力：內含可可多酚可促進血液循環，建議選擇70%以上濃度朱古力，較能攝取朱古力好處，避免攝取過多糖分。

5. 南瓜：富含β-胡蘿蔔素、維他命C、鉀、食物纖維。能提高身體代謝率，增加能量消耗維持體溫。料理多樣化，除南瓜濃湯外，還能同薑烹煮加倍溫暖。

▼薑茶功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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6. 紅棗：益氣養血、補充營養，同時增強體內能量，達到暖身驅寒。

7. 蒜頭：含有大量硫化物、維他命C、錳，能加強禦寒、促進血液循環。

8. 胡椒：胡椒鹼是胡椒的主要辛辣成分，其辛能刺激感覺神經，對口腔和腸道產生暫時性的刺激，促進唾液分泌。有助於提高新陳代謝、暖身。

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