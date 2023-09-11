護腦｜麥得飲食防老人癡呆更能提升專注力！多攝4類食物堅果莓果

麥得飲食是以促進大腦健康而聞名，而且還能夠降低阿茲海默症等神經退化性疾病的罹患風險。科學家表示，從研究中發現，麥得飲食對孩童也不錯，不僅可以增強他們的認知表現，還能提升專注力。



麥得飲食減認知衰退 提倡多攝4類食物

所謂的「麥得飲食」（Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay, MIND Diet）其實是1種特殊的飲食計劃，融合了地中海飲食（Mediterranean Diet）和得舒飲食（DASH Diet）的優點，主要以保護大腦健康、減少認知能力衰退的風險而聞名。根據美國健康線上（Healthline）網站的報導，麥得飲食是提倡多攝取有益大腦的食物，例如綠葉蔬菜、莓果、有營養的堅果，以及富含Omega-3的魚類等食材。

相關文章︰麥得飲食法｜地中海x得舒飲食防腦退化 10類護腦食物藍莓周吃2次👇👇👇

+ 12

在美國營養學會年度會議上發表的1項新研究指出，麥得飲食最初是為了預防成年人的認知衰退而創建的，但後來發現此種飲食方式也可能有助於改善兒童的專注力。

美國大學研究：麥得飲食竟可提升專注力

美國伊利諾大學香檳分校健康學和社區健康系的博士生Shelby Keye表示，評估了多項飲食計劃與兒童的專注力是否具有關聯性後發現，只有麥得飲食與兒童專注力呈現出正相關。

這項研究將85名年齡在7到11歲之間的兒童作為研究對象，記錄了他們7天的飲食情況，並計算了他們的健康飲食指數2015年健康飲食指標（Healthy Eating Index 2015, HEI-2015）和麥得飲食的得分。

相關文章：補腦飲食｜遲鈍冇記性精神難集中？補腦6大營養素早餐必吃蛋白質👇👇👇

+ 12

此外，在研究期間，研究人員也對兒童進行了1項評估空間專注力和執行控制能力的任務，任務完成後便將麥得飲食得分與此任務的評估結果加以分析，研究結果發現，較高的麥得飲食得分與兒童專注力相關任務的高準確性有關。

不過，研究人員強調，這種關聯性不一定意味著，是飲食直接導致專注力任務的改善。為了進一步了解其中的關係，他們計劃未來將研究麥得飲食是如何影響年紀更小的孩子，包括學齡前兒童、幼兒，以查看是否與年齡和發展有關。

資料來源：MIND Diet May Enhance Focus, Cognitive Performance In Young Students: Study's Risk's

延伸閱讀：

帕金森氏症常見症狀不只顫抖！ 中醫治療分4類型緩解

容易覺得東西被偷！面對失智三偷妄想 醫授1方法判斷

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」