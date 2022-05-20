玫瑰花茶營養｜活血降血糖緩經痛7好處　日飲逾多少杯易頭痛腹瀉?

玫瑰花的鮮豔外觀與芬芳香氣，使其深受大眾喜愛，經常作為送給情人禮物的優先選擇。而除了觀賞與送禮的用途外，其實玫瑰也可沖泡為玫瑰花茶，作為富含多種營養功效的保健飲品。

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



就讓《Hello醫師》為你介紹玫瑰花茶的7大健康功效，以及飲用玫瑰花茶注意事項，以免飲用過量而導致腸胃不適，甚至拉肚子。

飲用玫瑰花茶的7大好處（按圖👇👇👇）

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玫瑰：紅色的美玉

玫瑰的品種超過3萬種，用途多樣，除作觀賞之外，也能提煉為香氛，其果實、花瓣可作食用，製作藥材、蜜餞、果醬或沖泡茶飲食用。

中藥所用的玫瑰分為玫瑰花（Rosa rugosa）及月季花（Rosa chinensis），玫瑰花可用於補血、活血、止痛、解鬱；月季花則多用於活血、調經、解鬱、疏肝。2者的外觀以及功效雖相似，仍有所差別。

飲用玫瑰花茶的7大好處

玫瑰花茶香氣濃郁，果香撲鼻，經沖泡為玫瑰花茶後，可提供以下7種好處：

1. 緩解經痛：研究指出，130名女性在定期飲用玫瑰花茶後，月經所帶來的疼痛有所減緩，其功效可能來自玫瑰所含之黃酮類化合物，如：槲皮素、山柰酚及醇類化合物，具放鬆以及鎮痛之效。且玫瑰花茶與成藥相比，對人體副作用極低，適合作為改善經痛之食療飲品。

2. 提升免疫力：玫瑰含有香茅醇、香葉醇和橙花醇，能有效殺死大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等菌體，幫助人體提升免疫力。另外，玫瑰含有大量維他命C，能幫助人體增強抵抗力，以及減緩感冒帶來的流鼻水、咳嗽等症狀。

3. 促進腸胃消化：玫瑰花茶能夠促進膽汁分泌，且含有幫助消化的益生菌，幫助人體改善腸道環境，預防便秘。

4. 養顏美容：玫瑰花茶富含維他命C、多酚類、黃酮類化合物等具抗氧化功效之化合物，能對抗人體內自由基、並促進人體合成膠原蛋白，修復皮膚老化。另外，玫瑰果所含甲醇，也能有效對抗皮膚色素暗沉，保持肌膚明亮。

5. 鎮靜放鬆：玫瑰茶所含黃酮類化合物和萜烯（Terpene），能夠幫助人體放鬆中樞神經，達到鎮靜或助眠之效。

6. 預防癌症：玫瑰含豐富具抗氧化性質化合物，如：維他命C、胡蘿蔔素、多酚等，能幫助人體對抗自由基，降低罹癌風險。

7. 穩定血糖：玫瑰花茶能夠降低人體內α-葡萄糖苷酶活性，抑制小腸對葡萄糖的吸收，有效降低餐後血糖上升，保持血糖穩定。

飲用玫瑰花茶須適量，建議每日不超過3杯

玫瑰花茶不含毒素，對人體副作用相當小，但須注意，玫瑰花茶具通便作用，且富含維他命C，若是飲用過度，恐會導致腹瀉（拉肚子）、頭痛。建議每日飲用以3杯為限，減少副作用的發生機率。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：放鬆心神、緩解經痛！玫瑰花茶的7種功效，但喝多小心腹瀉！】

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