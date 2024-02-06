美斯肌肉發炎｜肌肉炎症隨時變殘疾！10大營養素助紓緩香蕉蛋芝士

美斯訪港全城期待，一眾球迷為睹美斯球場上的風采，不惜大灑金錢甚或遠道而來。結果美斯坐足全場，球迷期望落空。教練聲稱美斯患肌肉炎症，未能落場，但竟連跟球迷剖白兩句、揮手打招呼也做不來，的確令人擔心。究竟他的炎症傷患有多嚴重？我們不得而知，但肌肉炎症究竟有幾可怕？除了就醫外，還可以吃什麼紓緩肌肉痛？以下幾款食物，幫到美斯之餘，還可以幫到你。



肌肉炎症是什麼？

肌肉炎症是指肌肉組織產生了發炎的現象，從而使肌肉纖維損傷。除了炎症引起的疼痛外，最主要的徵狀是漸進性的肌肉無力。嚴重的話，會引起「多肌炎」（屬風濕病的一種）與「皮肌炎」（即皮膚及肌肉的發炎病症）的病變。發病時，患者先會感到大肌肉無力及關節疼痛，特別是肩膀附近及大腿的肌肉，導致生活無法自理。

美斯於香港表演賽疑因肌肉炎症缺陣。（袁志浩攝）

肌肉發炎哪類人最高危？

肌肉發炎的原因有很多，可能是骨骼拉傷或運動後拉傷肌肉以致。而肌肉發炎可能引致的皮肌炎和多肌炎就屬於免疫系統異常的疾病，其確實成因不明。

不過，根據香港風濕病基金會資料顯示，臨床上，皮肌炎則有兩個高危年齡階段，分別是幼年期（約5至14歲）及中年期（約45至64歲），最初的病徵可能不明顯，所以不少患者難以察覺，他們只會感到肌肉關節疼痛、肌肉無力等，但如細心檢查，可能會發現身體一些特定部位例如上眼皮、頸部、胸部及手指關節等位置的皮膚出現一些皮疹。

緩解肌肉炎症10種食物

到底肌肉發炎，可以吃什麼食物紓緩？吃什麼可以預防？倫敦馬拉松的首席物理治療師兼英國運動科學家保羅．霍布洛就有教過吃什麼食物能幫助緩解肌肉痠痛、減少運動傷害。

延伸閱讀：紓緩肌肉痛｜英國專家推10營養素紓緩肌肉痛 抗炎必吃莓果、漿果

要緩解肌肉痛，需要攝取足夠的營養素。保羅．霍布洛認為，漿果、核果都能攝取到抗氧化和抗發炎的維他命和礦物質。另外，維他命C、維他命D、維他命K2、維他命B12、鈣、鉀、鐵、鎂、Omega-3和胺基酸，對肌肉生長及肌肉放鬆均有效。

1. 維他命C

減少肌肉疲勞、發炎及痠痛，保護身體免受鍛鍊時所引起的氧化壓力。

含維他命C的食物：青椒、西蘭花、柑橘類水果



2. 維他命D

幫助身體吸收鈣，鈣有助肌肉收縮、放鬆。

含維他命D的食物：魚類、橄欖油、芝士、雞蛋



3. 維他命K2

幫助建立強壯的骨骼，提升整體肌肉功能。

含維他命K2的食物：芝士、雞蛋、牛油



4. 維他命B12

可強化記憶力、提高集中力及促進細胞發育。缺乏此維生素，可能會導致肌肉無力、貧血、疲勞等問題。

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含維他命B12的食物：肉、三文魚、鱈魚、牛奶、芝士、雞蛋



5. 鈣

使肌肉收縮及放鬆，適量補充鈣可緩解肌肉慢性酸痛。

含鈣的食物：芝士、杏仁、芝麻籽、沙甸魚、乳酪



6. 鉀

鉀能幫助肌肉和神經互相溝通，促進肌肉收縮。

含鉀的食物：香蕉、橙、西柚及果乾，如梅乾、提子乾、棗乾



7. 鐵

鐵質為肌紅蛋白的成份之一，缺鐵會使肌肉氧氣變少，令肌肉變得虛弱。

含鐵的食物：紅肉、魚肉、穀物、豆類、堅果



8. 鎂

幫助將肝醣轉化成葡萄糖，進而預防乳酸堆積及肌肉疲勞。

含鎂的食物：菠菜、黑朱古力、杏仁、牛油果



9. Omega-3

將營養物質輸送到肌肉細胞及提升肌肉的肌力及運作、減少肌肉損傷和痠痛。

含Omega-3的食物：鯖魚、三文魚、鱈魚肝油



10. 胺基酸

可以增加血液流動，並向肌肉輸送氧氣及營養。

含胺基酸的食物：紅菜頭、紅菜頭汁、西瓜、黑朱古力



炎症可大可小，望各位關注美斯身體健康之餘，也要照顧好自己，如肌肉不適，建議及早就醫。

本文摘自：《驚人的跑步實戰力這樣練！16堂終極拉伸鍛鍊課：專業跑者必做的科學訓練，完美提高成績x避免受傷x減緩疼痛》保羅．霍布洛著

參考資料：台大醫院神經部：肌肉發炎性病變 - 力不從心的無奈、香港風濕病基金會：皮肌炎與多肌炎