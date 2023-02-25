春天湯水食譜｜薏米木瓜魚片湯補腎去濕　魚片減油膩4類人慎服

初春正是養生好時節，脾胃調理得宜，身體自然健康。薏米木瓜魚片湯集合不同的健脾去濕食材如薏米、紅棗，味道清甜入喉舒暢，適合春天飲用。

攝影：余曉彤



調理脾胃宜吃木瓜紅棗 薏米眉豆健脾化濕

春天萬物生發，身體順應天氣產生改變，因此是養生的好時機。對於調養臟腑而言，應先調理脾胃，脾好自然不易感到疲乏。根據中醫論說，脾臟喜歡偏甜的食物味道，如食物中帶有自然的甘味，有益脾健胃之效。此外，「橙黃色」的食物如木瓜也有幫助，有助補充陽氣和幫助「氣」循環。另外，由於天氣潮濕令身體容易聚濕氣，難以排走。因此，特別加入薏米、眉豆等去濕食材，以改善濕重帶來的問題。

薏米木瓜魚片湯集合不同的健脾去濕食材如薏米、紅棗，味道清甜入喉舒暢，適合春天飲用。

魚片代替煎魚減油膩 木瓜切件半大半細

煲魚湯常用鯇魚尾或大魚尾，香煎過後注入滾水成奶白魚湯，不過筆者略嫌煎魚大油煙又麻煩，因此將魚尾改用鯇魚片。對比下，魚香味當然不及前者，但大大減低處理時間，方便快捷。不少食譜皆建議用木瓜，不宜切太細，因易煲至蓉爛。如你跟筆者一樣愛少少蓉及濃味湯水，不妨將一半的木瓜切成大件；一半切成細小，這樣煲出來的湯水木瓜味濃之餘又有果肉食，一舉兩得。

薏米木瓜魚片湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士對「薏米木瓜魚片湯」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 痛風患者，腸胃虛弱、易泄瀉、食物敏感人士不適宜飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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薏米木瓜魚片湯（煲／Boil）



4人分量 1級難度 25分鐘



材料：

木瓜1個

鯇魚片400克

去核紅棗10粒

生熟薏米70克

南北杏40克

眉豆40克

水2公升

鹽適量

醃料：

紹興酒1湯匙

鹽適量

胡椒粉適量



做法：

1. 木瓜去皮刮瓤，切件；魚片以鹽及胡椒醃10分鐘。

2. 其他材料洗淨。

3. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時15分鐘。

4. 加入鯇魚片煮3-4分鐘，加鹽及胡椒粉調味即成。



不失敗秘訣：

* 木瓜煲過後易爛，建議不要切太細

* 紅棗去核後可減燥熱。

