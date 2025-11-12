白蘿蔔4大好處｜生吃／熟吃功效不同　抗癌排毒食邊種？4類人不宜

白蘿蔔口味清甜且煮法多樣，一直是餐桌上的常客，而可以形象百變的白蘿蔔不僅滿足口腹之慾，豐富的營養更對人體有多種益處。但原來不同的食法也會令功效大不同，要「對症下廚」，才可令白蘿蔔發揮最大療效。



（Pixabay圖片）

吃白蘿蔔4大好處

白蘿蔔是熱量極低的食物，不少人視之為瘦身美食，但其實它對健康有多方面的好處，是中高齡人士的理想保健食材。

1 防癌抗癌：含糖化酶及木質素不但可提升免疫力，更有助分解致癌物。

2 抗衰老：維他命C含量豐富，也含維他命A等，能防色斑抗衰老。

3 降血糖血脂：含多種分解澱粉、蛋白質、脂質的酵素，適合糖尿病患者食用。

4 改善高血壓：維他命C有助擴張血管，芥子油可促進脂肪代謝，助降血壓。

雖然白蘿蔔的營養價值很高，但不同吃法對身體的作用也迥異，進補也要吃得對。留意生吃和煮熟的白蘿蔔，針對療效有不同。

生吃白蘿蔔 清熱降火

作用：利尿、解毒，降火清熱



冬天出現喉嚨不適或口腔潰爛時尤為適宜，磨蓉作為肉類或炸物的佐料更可去油解膩。切絲加糖醋作醃菜，能中和白蘿蔔的辛辣口感，增強酵素的功效。

日本營養師Kanami推介以生蘿蔔絲做沙律，可提供豐富蛋白質與膳食纖維。（Nadia圖片）

煮熟白蘿蔔 排毒改善肚脹

作用：排氣、促進腸道蠕動、改善腹脹問題



加熱白蘿蔔可減低辛辣味，殺菌效果會降低，但抗氧化作用則會提升。白蘿蔔加熱後膳食纖維也會增加，幫助改善腸內環境，加速排毒。

白蘿蔔被認為是冬天的養生美食，即使加熱，有效成份也不會流失。（資料圖片）

值得一提的是，白蘿蔔所含有的抗癌降脂物質，無論是生吃還是熟吃，都不會受到影響。

白蘿蔔4類人絕不宜吃

中醫觀點認為，白蘿蔔性味偏寒涼，有4類人絕不宜多吃，尤其千萬不要吃生蘿蔔。請按下圖👇👇👇：

1.氣虛體弱



由於白蘿蔔性涼味甘，有行氣功效，若需要補氣補血的氣虛患者大量食用，會使氣虛症狀加重。

2.腹瀉患者



白蘿蔔具行氣、消滯、通便的功效，腹瀉患者食用，不利復原，甚至會加重症狀。

3.脾胃虚寒者



白蘿蔔性寒涼，所以脾胃虚寒，有慢性胃炎或胃潰瘍的人都不宜食用。

4.慢性支氣管炎和哮喘患者



以虚寒為主要表現的咳嗽（痰白而質稀）患者不宜吃白蘿蔔。相反，咳嗽時痰多（色黄質黏）的情況下，白蘿蔔反而有一定療效。

