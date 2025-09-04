痛風飲食｜營養師揭1關鍵生蠔啤酒痛風都食得！高危族8特徵要小心

痛風飲食｜生蠔配啤酒，被指是「痛風最佳套餐」，原因是兩者都屬令尿酸升高的高危食物，相互作用下有引發痛風的危險。不過營養師指出，其實它們各自都足以誘發痛風，危險不是一併食用時才產生。不過有痛風的人，只要注意一點，其實依然可以食蠔喝啤。



生蠔、啤酒嘌呤含量高，易誘發痛風。（StockSnap@Pixabay）

痛風飲食｜生蠔、啤酒為何導致痛風？

營養師李祉祈解釋，生蠔的嘌呤含量高，嘌呤在體內代謝後會形成尿酸，所以進食生蠔後會令體內的尿酸水平升高。而啤酒含酒精，酒精會減少腎臟的尿酸排泄，繼而使體內的尿酸水平升高。體內的尿酸水平過高會導致過多的尿酸沉積於關節內，因而誘發痛風。

大家別誤會，生蠔和啤酒會誘發痛風而不是造成痛風，所以本來沒有高尿酸或痛風症的人，吃生蠔配啤酒一般也不會引起痛風問題，只是本來就有高尿酸或痛風症的人才要小心。

痛風飲食｜突發痛風寸步難行！5飲食原則助改善4類食物即時降尿酸

如何得知自己高尿酸？

由於尿酸過高不一定有徵狀，需透過血液檢查才可得知，所以不少人都不知道自己尿酸過高。李祉祈建議約半年至一年便應做一次身體檢查，特別是高風險族群。

按圖看自己是否痛風高危族：

+ 4

1 過胖

2 家族有痛風遺傳病歷

3 中年男性

4 過量飲酒（尤其啤酒）

5 經常進食含高嘌呤食物（如內臟、貝殼類海產）

6 高血壓、糖尿病、心臟病、腎病、甲狀腺荷爾蒙過低、血癌患者

7 更年期後的女性

8 正接受某些藥物治療（如利尿劑、阿司匹林、菸酸）

避免痛風飲酒法則：

飲酒過多增脂肪肝、高血壓、大腸癌等疾病的機會。男士和女士每日宜飲多少？（mattias diesel@unsplash）

維持健康體重可降低高尿酸甚至痛風症的風險。而酒精不含營養素，過量飲用不僅會導致體重增加，還會增加患上脂肪肝、高血壓、大腸癌等疾病的機會。所以沒有痛風症的人也必須控制飲用的分量。

男士：一天不應飲超過2個酒精單位

女士：一天不應飲超過1個酒精單位



一個酒精單位（(standard drink）相等於四分三罐250毫升的啤酒或一小杯（約 100毫升）的葡萄酒或一個酒吧杯（約30毫升）的烈酒。

攝取充足水分是預防痛風的重要一項。（engin akyurt @ Unsplash）

沒痛風症的人亦應遵循均衡飮食，適量進食優質蛋白質，配合五穀、蔬菜和水果，並攝取充足水分，建議每天飲8-10杯飲品（每杯250毫升，當中一半應來自清水，另外一半可來自清茶、奶、清湯）。

痛風飲食｜患痛風症人士也可吃蠔喝啤酒！

李祉祈指，由於蠔是一種低脂且營養豐富的食物，所以痛風症人士在沒有發病時也可適量食用，分量為一餐6-9隻。而啤酒則可一餐攝取1-2 個酒精單位。

當痛風發作時，就應避免進食含高嘌呤的食物和攝取酒精。其實除了生蠔和啤酒外，其他含高嘌呤的食物如內臟、貝殼類海產、深海魚、老火湯等都要避免。

「尚營坊」營養師李祉祈（受訪者提供）

哪些食物可降尿酸 遠離痛風？請按下圖：