脂肪肝｜吃太多碳水化合物、壓力大傷肝？防脂肪肝3大行為要避免

你以為只有熬夜、喝酒會爆肝嗎？這想法可是大錯特錯！



醫師提醒，長期工作壓力、過量碳水化合物、蛋白質攝取不足都會損壞肝臟健康，建議每天找一段時間遠離壓力源，或是以211飲食法、減少果糖攝取等，減輕肝臟負擔。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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傷肝行為1：長期壓力大

台灣初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師魏士航說明，肝臟被稱為「沉默的器官」，因為痛覺神經分布較少、發炎時一樣能正常運作，所以初期的脂肪肝幾乎沒有症狀，但小心傷肝行為就藏在日常生活中，尤其長期壓力大也可能導致肝硬化。

魏士航表示，長期承受壓力，會讓皮質醇大量分泌，增加胰島素阻抗，肝臟脂質代謝下降，進而增加脂肪生成，降低脂肪利用率。而且也會讓腸道菌叢失調，出現腸漏症等，發生系統性發炎。

因此，壓力大的民眾最好每天找到一段屬於自己的時間，遠離壓力源，許多研究顯示，冥想、正念、呼吸法等對於壓力相關症狀、進食行為、發炎等改善都有一定的幫助。魏士航建議，也可以補充適應源食物，幫助身體處理壓力。

5種日常食物幫助肝臟代謝（按圖看清👇👇👇）

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傷肝行為2：過量攝取碳水化合物

魏士航說明，過量碳水化合物攝取、蛋白質攝取不足，也會傷害肝臟的健康。當吃下太多碳水化合物，會活化肝臟脂質新生作用，製造大量新生脂肪，讓人出現肥胖跟脂肪肝。

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傷肝行為3：蛋白質攝取不足

而蛋白質攝取不足，則會讓身體脂蛋白過少，阻礙肝臟運送脂肪，導致肝臟脂肪堆積。魏士航建議，民眾可以參考211餐盤，攝取適當比例的碳水化合物、蔬菜、蛋白質，達到2份蔬菜、1份蛋白質、1份碳水化合物。

另外，也要避開酒精、果糖等攝取，以免造成肝臟負擔，也可以攝取益生菌。魏士航補充，改變飲食行為可改善胰島素阻抗、脂肪生成、腸道發炎、腸漏症、腸道菌叢失衡等，一樣對脂肪肝有幫助。

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