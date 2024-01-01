減肥｜每天起床喝溫水助新陳代謝！空腹吃5食物加速脂肪燃燒

許多人積極減肥成功後，只要稍微不注意，前面的努力就都白費了，對此，就有營養師表示，其實想讓體重能掉最快，而且沒有反彈，吃對「早餐」很重要！



根據《ETtoady新聞網》報導，台灣營養師張張分享，早晨「空腹吃5種食物」能讓體重掉最快，而且不會反彈，因為吃對早餐不僅能激發一整天的新陳代謝，還可以加快脂肪燃燒，讓減肥變成一件簡單且輕鬆的事情：

空腹吃5食物瘦得快（按圖看清👇👇👇）

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空腹喝200ml以上的溫開水

不少女星早上起床都會喝一杯溫水，溫水的效用能幫助溫潤腸胃且喚醒消化系統，告訴身體要快點上工了，讓新陳代謝加速啟動。

補充優質蛋白質

想要瘦身，每天的優質蛋白質不能少，營養師建議每天要吃兩顆全蛋搭配一杯無糖豆漿，無糖豆漿也可替換成無糖乳酪或是一杯全脂鮮奶也可以。

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早餐一定要吃碳水

減重時早餐別忘了碳水化合物，澱粉類是一定要吃的，像是番薯、薯仔、麥片、燕麥片等低GI主食都是好選擇。

補充維他命、礦物質

營養師建議水果和蔬菜二選一 ，像是可以配兩三根青瓜或是一把士多啤梨、藍莓或車厘茄都可以，讓身體補充維他命和礦物質。

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補充優質脂肪

不少人在減重時對脂肪趨之若鶩，但其實補充優質脂肪對身體是有益處的，因為沒有優質脂肪的參與，以上這些食物都很難被身體吸收，而優質脂肪建議可以從牛油果、三文魚、核桃、杏仁、橄欖油或純朱古力下手都不錯。

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